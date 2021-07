«On a encore des patients qui n’ont pas été vaccinés, et c’est malheureux»

Les infections au coronavirus sont moindres au Québec, mais il reste encore quelques dizaines de patients touchés dans les hôpitaux de la province.

«La majeure partie des patients ont été vaccinés, parfois ça va être seulement une dose, mais on a encore des patients qui n’ont pas été vaccinés, et ça c’est malheureux», note Dr Germain Poirier, intensiviste à l'Hôpital Charles-Lemoyne à Greenfield Park.

Dr Poirier explique que certaines personnes sont malades même si elles ont reçu une dose de vaccin. Ceci dit, il peut y avoir d’autres conditions que la COVID qui les emmènent aux soins intensifs. «Par exemple, quelqu’un qui fait un infarctus du myocarde. En arrivant, on le teste. Si le patient est positif à la COVID, il va être admis dans une unité COVID, mais ça ne veut pas dire que c’est le coronavirus comme tel qui l’a emmené aux soins intensifs.»

Les effets secondaires de la deuxième dose

Plusieurs personnes souffrent d'effets secondaires après leur deuxième dose de vaccin, mais ceux-ci sont des symptômes mineurs de courte durée.

«La tolérance est différente d’une personne à l’autre, certains vaccins font mal et ont plus d’effets secondaires alors que d’autres en ont moins. Certains vont ressentir des symptômes très minimes, d’autres un peu plus importants, mais est-ce que ça les emmène à l’urgence? Quelques patients oui, mais ils vont avoir leur congé le jour même, à la limite le lendemain», explique-t-il.

Les effets secondaires de la pandémie

Outre les infections au coronavirus, la pandémie a eu des impacts importants sur la santé mentale des gens de tout âge, en particulier celle des enfants et des adolescents. «Les enfants étaient isolés, et c’est des choses qu’on voyait beaucoup moins avant. On a vu beaucoup plus de détresse psychologique dans les derniers mois», observe-t-il.

«N’oubliez pas d’aller vous faire vacciner tout le monde», rappelle Dr Poirier.

