Politiciens en temps de pandémie: la COVID-19 aurait pu être fatale pour sa fille

Maman d’une enfant lourdement handicapée vulnérable aux infections, la députée caquiste Marilyne Picard a vécu des moments angoissants durant la pandémie de COVID-19, qui aurait pu être fatale pour sa fille. Malgré tout, les mesures sanitaires ont contribué à réduire la présence des autres virus.

Âgée de neuf ans, Dylan a une maladie génétique rare. « [Elle fait] beaucoup d’épilepsie, elle ne marche pas, elle ne parle pas, elle ne mange pas non plus, elle s’alimente par gavage, donc elle est en fauteuil roulant et elle fait des super beaux sourires ! », lance la députée de Soulanges, en entrevue avec notre Bureau parlementaire.

« La COVID-19, oh, seigneur ! Je ne peux pas être certaine qu’elle en serait décédée, mais je peux être certaine qu’on aurait passé beaucoup de temps à l’hôpital, ça aurait été vraiment intense » – La députée caquiste Marilyne Picard

Pour Dylan, un simple rhume peut se transformer en véritable combat pour survivre. Un petit nez qui coule provoque généralement de la fièvre, souvent des convulsions.

« Quand elle commence sa convulsion, souvent elle ne s’arrête pas. Donc, il faut [se rendre] à Sainte-Justine, en salle de traumatologie, avec de gros médicaments pour que sa convulsion arrête », relate Marilyne Picard.

Sa plus longue convulsion a duré cinq heures, ce qui se solde par des pertes d’acquis pour l’enfant.

Photo Martin Alarie

« Je désinfectais tout »

Contracter le coronavirus aurait ainsi pu être fatal pour Dylan. Lorsqu’un de ses frères s’est mis à avoir des symptômes grippaux, ce fut un véritable branle-bas de combat dans la maison, le temps de recevoir le résultat du test de dépistage. Le malade était isolé au sous-sol, alors que la petite dernière ne sortait plus de sa chambre. « Je désinfectais tout », se remémore-t-elle.

Mais ce qui a aussi taraudé la députée dans la dernière année et demie, c’est la crainte qu’elle et son conjoint attrapent le coronavirus et ne puissent être au chevet de leur fille.

« Si les deux, on a la COVID-19, même si on n’est pas si malade que ça, elle s’en va à Sainte-Justine, c’est sûr, qui va avec elle ? Je ne veux pas qu’elle soit toute seule », dit-elle avec compassion.

Manque de stimulation

La pandémie a compliqué la vie de la famille, qui compte au total cinq enfants, surtout lors de la première vague. L’école spécialisée de Dylan étant fermée au printemps 2020, le manque de stimulation influençait grandement son sommeil.

« Physiothérapie, ergothérapie, tous ces spécialistes s’en occupent à l’école. Ils font des chansons, des comptines, ils jouent tout le temps [...] ils sont hyper stimulés. À 6 h ou 7 h, le soir, elle s’endort et elle fait de belles nuits quand elle va à l’école. Mais quand elle ne va plus à l’école, le jour elle s’ennuie, elle crie beaucoup, donc le télétravail n’est pas facile, les nuits ne sont pas faciles ».

Habitués à être autonomes, les autres membres de la fratrie qui résident encore au domicile familial se sont tout de même adaptés au téléapprentissage. « Émile, qui a onze ans, allait dans sa chambre et faisait ses petites affaires. C’est rare qu’il me demandait de l’aide ».

Photo Martin Alarie

Vive les mesures sanitaires

Les mesures sanitaires comportent ironiquement un aspect positif pour les enfants malades et lourdement handicapés. Le lavage des mains et le port du masque ont réduit considérablement la circulation des autres virus.

« Pour le volet santé, pour nous, bizarrement, c’est vraiment mieux, glisse Mme Picard. Dylan n’a jamais été aussi bien de sa vie. Depuis le mois de mars [2020], elle n’a pas de nez qui coule ! »

Malgré tout, tant que la COVID-19 circule, il y a des risques pour l’enfant. La vaccination du plus grand nombre est primordiale pour la petite famille.

Dylan ne peut porter de masque, car elle se blesse en tentant constamment de le retirer. « Donc, avec elle, on ne peut pas du tout sortir, on ne peut pas aller magasiner, on ne peut rien faire le temps au moins que 75 % des gens soient vaccinés. Mais elle va à l’école, parce que c’est un environnement qui est contrôlé ».