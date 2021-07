Politiciens en temps de pandémie: prise dans une tempête de haine

Prise pour cible par les complotistes, la députée indépendante Catherine Fournier a craint pour sa sécurité au plus fort de la pandémie, redoutant que les attaques virtuelles à son endroit se transposent dans le réel.

Habituée des réseaux sociaux, la jeune femme de 29 ans s’est évertuée à vulgariser les messages de la Santé publique et les consignes sanitaires, dès les premiers mois de la pandémie.

Victime de commentaires de plus en plus agressifs, Catherine Fournier a refusé de se taire. L’élue de Marie-Victorin a dénoncé publiquement à l’Assemblée nationale l’émergence de mouvements conspirationnistes, qui s’en prennent aux élus, aux médias et aux scientifiques.

« C’est parti en vrille »

Au mois d’août 2020, elle a même demandé au premier ministre, François Legault, un plan pour s’attaquer à ce phénomène de plus en plus inquiétant.

C’est à ce moment que « c’est parti en vrille » et que des influenceurs complotistes l’ont prise en grippe.

« J’ai commencé à recevoir des dizaines et des dizaines de commentaires, tant sur mes publications que par messages privés, des commentaires non seulement insultants, mais agressifs, voire menaçants, des commentaires à caractère sexuel par exemple, relate-t-elle, dans une entrevue accordée à notre Bureau parlementaire. À un moment donné, je me suis retrouvée envahie par ça, parce que [je n’avais] plus le contrôle ».

Manifestation devant le Parlement

Pourtant, elle n’en était pas à sa première tempête sur les réseaux sociaux. Lorsqu’elle a quitté le Parti québécois pour siéger comme indépendante, en mars 2019, la députée avait fait face au vent.

« J’ai pris la parole sur ce sujet-là parce que je considère que c’est important de le faire » – La députée indépendante Catherine Fournier

Mais ce n’était rien comparé à ce qui l’attendait durant la seconde vague de l’épidémie.

Cette fois, prise dans le tourbillon des conspirationnistes, la députée admet avoir « eu peur pendant un moment ». Catherine Fournier se remémore avec émotion une des manifestations contre les mesures sanitaires devant le Parlement, l’automne dernier.

« Il y avait des gens qui m’avaient écrit “on va t’attendre à l’Assemblée nationale”. Quand je suis sortie de l’Assemblée, je ne pensais pas que la manifestation était à cette heure-là. Mais quand j’ai vu la manifestation, que les gens avaient l’air quand même agressifs, j’ai vu des policiers et je leur ai demandé s’ils voulaient m’accompagner de l’autre coté de la rue pour aller chez moi, parce que j’avais un stress, sincèrement », raconte-t-elle, la voix chevrotante.

Quelques minutes plus tard, elle recevait d’ailleurs un message d’une personne lui reprochant de s’être « sauvée » avec les policiers au lieu d’affronter les manifestants dans la rue.

Après cet épisode, elle n’a pas porté plainte à la police. « Il faut que ce soit répétitif, il faut que ce soit clairement [une menace] [...] pour que la plainte soit retenue ou qu’ils interviennent », dit-elle pour expliquer sa décision.

Son équipe a tout de même contacté la Sûreté du Québec pour vérifier si les élus bénéficiaient d’une veille de la part des corps policiers sur les réseaux sociaux.

Ne pas les laisser gagner

Bien sûr, à plusieurs reprises, elle s’est demandé si elle ne devait pas tout simplement cesser ses activités sur les différentes plateformes numériques. Catherine Fournier a diminué le nombre de ses publications à certains moments, pour « sa santé mentale ».

Mais la jeune femme se sentait également investie d’une responsabilité, étant une des seules élues du Parlement à intervenir sur la montée des mouvements complotistes. « Je me suis toujours dit si j’arrête, c’est eux qui vont avoir gagné ! »