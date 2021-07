Politiciens en temps de pandémie: surmonter la détresse quand on est différent

La dernière année et demie de pandémie a été un long chemin de croix pour la députée libérale Jennifer Maccarone, maman de deux jeunes adultes autistes, qui ont vécu une profonde détresse en raison du confinement.

« J’ai des enfants qui, malgré leur différence, malgré leur déficit, sont extraordinaires. Ils ont vraiment vécu beaucoup de difficultés, ils ont surmonté ces difficultés, ils veulent contribuer à la société », lance avec fierté la députée de Westmount–Saint-Louis, en entrevue avec notre Bureau parlementaire.

La COVID-19 a bouleversé leur quotidien et la fragile routine nécessaire aux gens qui vivent avec un trouble du spectre de l’autisme. Âgés respectivement de 18 et 20 ans, Bianca et Samuel ont dû suivre tous leurs cours de cégep entièrement à distance cette année.

Privé de contacts avec le monde extérieur, son fils a beaucoup souffert. « Son anxiété était tellement élevée parce qu’il ne pouvait pas quitter la maison, relate Jennifer Maccarone, très émue, des sanglots dans la voix. [Il avait] des pensées noires. J’ai dû prendre un congé de l’Assemblée nationale de quelques semaines pour rester à la maison avec mon fils ».

« Le cégep 100 % à distance, ça a engendré énormément de stress, de détresse, de désorganisation, du recul dans leur apprentissage, surtout social » – La députée libérale Jennifer Maccarone

Samuel était « obsédé » par la pandémie. Il voulait sans cesse savoir combien de nouvelles personnes étaient infectées et il avait peur de tomber malade. « Mes enfants n’aiment pas ça quand les gens les touchent, ça fait partie de leur profil de difficulté sensorielle. Alors tout ce qui est lié au masque, au lavage des mains, ça amène une anxiété [supplémentaire] ».

Photo Chantal Poirier

« Un jour, je ne serai plus là »

Très angoissée, Bianca était, elle, très contente de pouvoir rester à la maison et réduire ainsi les interactions avec les gens. « Mais ce n’est pas la vraie vie ! » insiste l’élue, qui tente tant bien que mal d’apprendre à ses enfants à se débrouiller seuls.

« Je pense à ça chaque jour. Qu’est-ce qu’ils vont faire quand je ne serai plus là ? J’essaie vraiment de faire de mon mieux pour qu’ils deviennent autonomes ».

Et le manque de contacts sociaux a grandement fait régresser ses jeunes. La députée Maccarone doit maintenant réapprendre à ses enfants à fonctionner en société. Elle profitera de l’été pour les préparer à la prochaine rentrée des classes en présentiel à l’automne.

« On va pratiquer l’autobus, on va pratiquer le métro et on va se perdre exprès, dit-elle. Je ne vous cache pas que j’ai beaucoup de stress, l’automne, ça s’en vient vraiment vite, et je pense comment je vais organiser mon été pour accompagner mes enfants pour qu’ils soient prêts pour la rentrée parlementaire, quand je ne serai pas là ».

40 appels par jour

Car rentrée scolaire rime aussi avec le retour des députés à l’Assemblée nationale, et les séjours à Québec. Lorsqu’elle est loin de la maison durant quelques jours pour siéger, le téléphone de Jennifer Maccarone ne dérougit pas. Elle reçoit quotidiennement entre vingt et quarante appels de ses enfants.

« Ma priorité »

Les murs de son domicile sont couverts de pense-bêtes pour rappeler à sa progéniture de rester calme, de lever la main virtuelle lorsqu’on est en apprentissage en ligne, de ne pas pleurer...

Samuel et Bianca font maintenant leur lavage et un peu de cuisine. Mais ce n’est pas toujours facile, ni pour eux ni pour la maman. « Ils sont quand même ma priorité. [...] Je suis [députée] parce que mes enfants m’ont démontré que j’ai une voix et qu’il faut changer le monde pour le mieux pour des enfants comme eux. Alors quand ils m’appellent, je prends l’appel ! »