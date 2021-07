Quatre enfants et trois adultes morts dans un incendie: la communauté de Chestermere sous le choc

La communauté de Chestermere, située à l’est de Calgary, en Alberta, est sous le choc après le décès tragique de quatre enfants et de trois adultes dans l’incendie d’une résidence, dans la nuit de jeudi à vendredi.

Les flammes ont ravagé la maison peu après 2h30, vendredi matin, alors que deux familles parentes y étaient réunies, a indiqué la Gendarmerie royale du Canada (GRC) par communiqué.

Un garçon et une fille de 12 ans, une fillette de huit ans et un garçon de quatre ans ont malheureusement perdu la vie lors du drame, tout comme un homme et une femme âgés de 38 ans ainsi qu’une femme de 35 ans, ont confirmé les autorités.

Le propriétaire de la résidence, Amjad Kamal, et quatre enfants ont toutefois réussi à s’échapper des flammes, selon le Calgary Herald.

L’imam de Calgary, Syed Soharwardy, du Conseil suprême islamique du Canada, a mentionné que les deux familles étaient membres de la congrégation de la mosquée Green Dome à Calgary et du centre islamique Al-Madinah Chestermere.

«Un incendie majeur a brûlé une maison à Chestermere où se trouvaient deux familles», avait-il écrit sur son compte Twitter vendredi après-midi.

Une enquête est en cours pour tenter de déterminer les causes de l’incendie, même si «l’enquête préliminaire n’indique pas qu’elles soient de nature criminelle», selon la GRC.

Une communauté ébranlée

Des fleurs et des peluches ont été déposées devant la maison en mémoire des victimes de l’incendie.

«Les mots ne peuvent exprimer la dévastation de notre communauté. Nos esprits ne peuvent pas pleinement comprendre la perte écrasante et nos cœurs souffrent pour cette famille, ce quartier et la communauté en général», a souligné vendredi le maire de Chestermere, Marshall Chalmers, par voie de communiqué.

Leela Aheer, ministre albertaine de la Culture, du Multiculturalisme et de la Condition féminine et députée de Chestermere-Strathmore, s’est d’ailleurs déplacée sur les lieux pour réconforter les résidents.

«Je me sens juste vidée de la perte de cette belle famille et des enfants. C’est trop dur à supporter», a-t-elle déclaré aux médias présents sur place.

«Tellement triste. Mes plus sincères condoléances aux proches et aux amis de ceux qui ont perdu la vie dans cet incendie dévastateur à Chestemere, apparemment l’un des plus meurtriers de l’histoire de l’Alberta», a tweeté samedi le premier ministre albertain, Jason Kenney.

Une campagne de sociofinancement a également été lancée par le Conseil musulman de Calgary pour soutenir les proches pour les frais funéraires, mais aussi pour l’achat de vêtements et pour l’hébergement de la famille, a précisé le Calgary Herald.

Une veillée sera organisée par la communauté lundi, selon plusieurs publications sur les réseaux sociaux, a rapporté le média.