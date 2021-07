Respecter un mourant, c’est aussi respecter son opinion

Je suis la veuve d’un homme avec qui j’ai vécu les trente dernières années de sa vie. Je l’ai connu alors qu’il était père de deux grands ados et qu’il venait de se séparer de leur mère. Une séparation difficile dans laquelle je n’avais rien à voir, je le signale, puisqu’on s’est connu, lui et moi, deux ans après son divorce.

Ça n’a pas été simple de me faire accepter de ses enfants, mais j’y suis quand même parvenue grâce à beaucoup de patience et d’abnégation. Mon mari et moi avons mené une belle vie entre la Floride et le Québec, surtout vers la fin, puisqu’il était un passionné de golf et moi aussi.

Ça m’a pris une bonne année de deuil avant de pouvoir vous écrire ce qui va suivre. J’avais envie de vous le confier, mais je ne m’en sentais pas le courage. D’autant moins que les enfants de mon mari ne partageaient pas ses décisions de fin de vie et que ça l’avait beaucoup tourmenté.

Affecté par une maladie débilitante dont je ne dévoilerai pas la nature pour ne pas qu’on l’identifie, mon mari a passé les dernières années de sa vie dans de grandes souffrances qu’il n’était possible de tempérer que par une très forte médication.

Je l’ai accompagné du mieux que j’ai pu tout au long de son combat. J’avais organisé la maison en conséquence et des préposées et infirmières se relayaient jour et nuit jusqu’à ce que je n’en puisse plus d’être ainsi envahie dans notre intimité. J’allais y perdre le peu de santé qui me restait quand le médecin de mon mari m’a recommandé de le placer en maison de soins palliatifs. Ce que j’ai fait en désespoir de cause et ce que ses enfants ont très mal accepté, même si eux n’ont à peu près rien fait pour leur père, si ce n’est le visiter à l’occasion.

J’en arrive au but principal de ma lettre. En acceptant d’aller en soins palliatifs, mon mari avait également formulé le désir d’obtenir l’aide médicale à mourir. Sur le coup, ça m’avait choquée, mais je m’étais rangée à l’idée, vu ses souffrances et son désir d’en finir.

Il a obtenu son accord pour l’aide à mourir. Mais comme la maison où il recevait les soins palliatifs n’acceptait pas que ça se fasse entre ses murs, on a été obligés de le transporter à l’hôpital pour qu’il reçoive cette aide. J’ai trouvé ça totalement inhumain.

Comment pouvait-on bousculer ainsi une ultime fois un homme qui arrivait au bout de son chemin et qui souhaitait le faire en paix ? Je commence à peine à en revenir. Je ne nommerai pas la maison où il était, car les soins qu’il y a reçus étaient impeccables. Mais comment des gens supposés penser en fonction du malade en fin de vie peuvent-ils refuser d’accomplir entre leurs murs ses dernières volontés ?

Amoureuse au-delà de la vie

Je comprends votre désarroi face à une telle incompréhension de la part de gens en principe de bonne volonté. Même si votre mari n’en profitera pas, je peux aujourd’hui vous dire que les choses sont en train de changer dans le sens de ce qu’il souhaitait.

Les 13 et 14 mai derniers s’est tenu le 30e Congrès annuel de l’Association québécoise de soins palliatifs. Dans le but de replacer la personne en fin de vie au centre de son action, la majorité des maisons de soins palliatifs a enfin décidé d’inclure l’aide médicale à mourir (AMM) dans son offre de soins.

Au moment où je vous réponds, 16 des 33 établissements que compte l’Alliance des maisons de soins palliatifs du Québec ont choisi de rejoindre le mouvement. Je pense que c’est un grand pas dans la bonne direction. Cela devrait, j’espère, faciliter la suite de votre deuil.