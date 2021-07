Rosé de piscine (de compétition)

Avec l’été qui s’est bien installé et les vacances qui débutent, rien de mieux que de se livrer au farniente sur le bord de la piscine en sirotant un petit verre de rosé.

En voici un de «compétition», dans la mesure où j’ai été plus qu’étonné par son intensité, sa finesse, son fruité nourri, sa précision et sa fraîcheur. C’est long, ample et d’une immense buvabilité. Des notes de melon, d’abricot, d’agrume et de pivoine; un rosé gastronomique fait de grenache, de syrah et de cinsault dans un style provençal très typé. Il fera évidemment malheur à table. Cher, mais la qualité est au rendez-vous. L'un des meilleurs rosés dégustés cette année.

Château Hermitage Saint-Martin, Grande Cuvée Enzo 2020, Côtes de Provence

27,20 $ - Code SAQ 14681628 – 12,5 % - 1,4 g/L – Biologique

★★★ 1⁄2 - $$ 1⁄2

Légende

★ Correct

★★ Bon

★★★ Très bon

★★★★ Excellent

★★★★★ Exceptionnel