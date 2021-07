Sayona pas obligée de transformer le minerai au Québec avant 2031

Contrairement aux souhaits de François Legault, ce n’est pas de sitôt que le Québec profitera de ses richesses en lithium. Investissement Québec (IQ) a accordé non pas cinq, mais plutôt « six à dix ans » à l’australienne Sayona Mining pour entreprendre la transformation au Québec.

C’est là un des nombreux détails de l’entente entre IQ et Sayona – entente tenue jalousement secrète jusqu’à présent –, que l’entreprise australienne cotée au NASDAQ a divulgué mercredi dans un communiqué à l’intention des investisseurs.

Cette entente a été ratifiée ce printemps, dans le cadre des négociations avec Québec pour le rachat des actifs de la mine North American Lithium (NAL), à La Corne en Abitibi, sous la protection de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies. Investissement Québec est l’un des deux créanciers garantis de la mine, avec un manque à gagner de 111,9 millions de dollars.

De cette somme, Québec ne recevra que 36,9 M$ de Sayona. Pour compenser, la nouvelle entité émettra à IQ pour 20 M$ d’actions privilégiées de NAL, des actions non participatives et sans droit de vote dont la valeur a été évaluée à 20 M$.

Expédié aux États-Unis

Ainsi, selon les informations diffusées par Sayona – et non démenties par Québec – les futurs propriétaires se sont engagés à convertir leur spodumène au Québec (en hydroxyde ou carbonate de lithium) « entre le sixième et le dixième anniversaire de la clôture » de la transaction.

Lors de l’annonce par Québec d’une entente pour le rachat de NAL en juin dernier, l’ex-ministre de l’Économie et de l’Innovation, Pierre Fitzgibbon, avait pourtant laissé entendre que Sayona disposait de cinq ans pour commencer la transformation au Québec.

Capture d'écran, TVA Nouvelles

Or, Guy Laliberté, le chef de la direction de Sayona Québec, a fini par reconnaître que l’entente accordait un délai de « six à dix ans » à son entreprise pour démarrer la transformation en territoire québécois. « Mon intention est de parvenir à le faire d’ici cinq ans, a-t-il fait valoir. Mais effectivement, après vérification, l’entente parle de six à dix ans. »

En attendant que débute la transformation au Québec, M. Laliberté confirme que NAL enverra sa production de spodumène aux États-Unis, où Piedmont Lithium (propriétaire de 25 % de Sayona Québec) se chargera de sa transformation.

Pénalité possible de 20 M$

Par ailleurs, pour l’inciter à respecter ses engagements, NAL se verrait obligée, advenant défaut, de racheter « une certaine partie des actions privilégiées d’IQ à un prix égal à leur valeur initiale plus intérêts au taux minimum de 5 % par an ».

« Tout cela est bien bizarre, tant au niveau financier qu’au niveau des délais pour transformer localement, commente Benoit La Salle, de SRG Mining, qui aurait aussi souhaité prendre part à cette relance. Seulement 20 M$ de pénalité pour décider de ne jamais faire de transformation au Québec, [c’]est rien. C’est scandaleux. »

Le nouveau ministre de l’Économie, Eric Girard, et le PDG d’IQ, Guy LeBlanc, ont refusé de commenter. La clôture de la transaction est prévue pour le « troisième trimestre » de 2021.

CE QUE QUÉBEC REÇOIT DE SAYONA

Remboursement de 36 M$ sur les 111,9 M$ de créances (premier rang et subalterne) d’IQ dans North American Lithium.

sur les de créances (premier rang et subalterne) d’IQ dans North American Lithium. Remboursement complet des 10,9 M$ versés depuis 2019 pour maintenir la mine « ouverte ».

versés depuis 2019 pour maintenir la mine « ouverte ». L’émission à IQ de 20 M$ d’actions privilégiées de la nouvelle NAL, d’une valeur totale établie à 20 M$.

Source : Sayona Mining et Investissement Québec