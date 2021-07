Tour CIBC Charles-Bruneau: pédaler de New Richmond à Saint-Hyacinthe

France Hétu en est à sa 17e année de participation au Tour CIBC Charles-Bruneau. En compagnie de son mari Robert Paré et de leur fidèle acolyte Hugues Moisan, elle parcourra environ 750 kilomètres, de la Gaspésie jusqu’à Saint-Hyacinthe, entre le 4 et le 9 juillet.

Ce long parcours devait être franchi en groupe l’année dernière lors de l’édition annulée en raison de la COVID-19. Profitant de la formule du Tour à distance, France Hétu et ses équipiers ont décidé que ce n’était que partie remise.

«Pour des raisons logistiques et sécuritaires, on a modifié légèrement le parcours et on va partir de New Richmond, mais on va passer par le gîte du mont Albert, ça va être un peu plus montagneux, mais ça devrait bien aller», a indiqué l’expérimentée cycliste, qui réside à Montréal.

Pour cette portion, ils ne seront que trois cyclistes à se relayer au kilomètre pour aller à l’avant du petit groupe et affronter les intempéries. Il s’agit là d’un intéressant défi.

«Quand on fait du vélo, il y a une solidarité, on travaille en équipe et c’est très symbolique dans une cause comme celle-ci, dit France Hétu. Qu’il pleuve ou qu’il fasse beau, tu roules. Et le fait qu’on soit chacun jumelé à un enfant qui combat ou qui a dû combattre le cancer, c’est stimulant. Même si tu as mal à quelque part, tu oublies tellement tes petits désagréments. En fait, ça va bien au-delà du vélo, le Tour CIBC Charles-Bruneau, c’est gratifiant humainement.»

Augmenter les chances de guérison

Comme chacun des participants, France Hétu effectue une levée de fonds servant à la Fondation Charles-Bruneau et, conséquemment, au financement de la recherche et de projets dédiés à l’hémato-oncologie pédiatrique. L’objectif ultime : augmenter les chances de guérison des enfants atteints d’un cancer.

«On a un quatrième cycliste qui va venir nous rejoindre pour pédaler de Lévis à Saint-Hyacinthe, ajoute-t-elle, en faisant allusion à Xavier Poirier-Moisan, le fils de Hugues. Parce que c’est important de préparer la relève.»

Plus de 800 cyclistes

L’équipe de France Hétu, qui se nomme L’Essentiel, a déjà amassé près de 45 000 $ pour la présente édition.

Au total, plus de 800 cyclistes rouleront à distance et en présentiel sur les routes du Québec pour souligner le 25e anniversaire de l’événement. Le Tour CIBC Charles-Bruneau culminera le vendredi 9 juillet avec des départs à Boucherville, Saint-Hyacinthe, Bromont et Rougemont. Le chef d’antenne de TVA, Pierre Bruneau, fera notamment le parcours en boucle de 140 kilomètres en partance de Saint-Hyacinthe avec les porte-parole Paul Doucet et Yvan Martineau, entre autres.

Lors de sa plus récente édition, en 2019, le Tour CIBC Charles-Bruneau avait réussi à amasser une colossale somme de 5,35 millions $.