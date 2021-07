Un autre regard sur la crise d’Oka

Tracey Deer avait 12 ans quand la crise d’Oka a éclaté, en juillet 1990. Toujours hantée par ce qu’elle a vu et vécu cet été-là, la cinéaste mohawk a replongé dans ses souvenirs d’adolescence pour écrire son premier long métrage de fiction, Beans, qui fait revivre le tristement célèbre conflit de 1990 à travers les yeux d’une jeune fille de 12 ans.

La sortie de ce drame récemment récompensé du prix du meilleur film aux Écrans canadiens est le résultat d’un long cheminement pour Tracey Deer. La scénariste et réalisatrice mohawk a mis près de dix ans à écrire ce film semi-autobiographique. Mais le projet de raconter ce qu’elle a vécu pendant cet affrontement historique entre le gouvernement du Québec et des manifestants mohawks lui trottait dans la tête depuis beaucoup plus longtemps.

« À 12 ans, je rêvais déjà de devenir cinéaste, alors je me souviens m’être dit que j’allais faire un film là-dessus, un jour. Beans est donc le projet d’une vie », révèle Tracey Deer en entrevue au Journal.

Tourné il y a deux ans, Beans relate le soulèvement de Kanesatake du point de vue de Beans, une jeune fille de 12 ans. À l’été 1990, des manifestants mohawks de Kanesatake et de Kahnawake érigent des barricades dans la pinède d’Oka pour s’opposer à un projet d’agrandissement d’un terrain de golf qui empiète sur un cimetière ancestral. Les tensions montent entre les Warriors et les policiers et, face à un climat qui se dégrade rapidement, l’armée canadienne est appelée en renfort. Révoltée et impuissante, Beans assistera pendant 78 jours à cet affrontement.

Photo courtoisie

« J’ai écrit le scénario du film à partir de mes propres souvenirs de jeunesse de l’été de la crise d’Oka, mais le cheminement émotif du personnage de Beans s’inspire aussi beaucoup de mon passage à l’adolescence, qui s’est échelonné sur plusieurs années », explique la réalisatrice de 43 ans qui a signé, il y a quelques années, la série télé Mohawk Girls.

« Je voulais que le public revive cette crise du point de vue d’un enfant, ajoute-t-elle. Dans mon travail comme cinéaste, j’ai toujours essayé de construire des ponts et d’inspirer la compassion et la compréhension de l’autre. Je veux que les gens qui vont aller voir le film s’attachent à cette jeune fille et qu’en quittant la salle, ils aient envie de poser des gestes pour faire en sorte que le monde devienne un meilleur endroit pour les jeunes autochtones comme elle. Je voulais aussi que les gens comprennent les effets dévastateurs que cet événement a pu avoir sur l’enfant que j’étais à l’époque. Le monde qu’on a créé dans ce pays pour les enfants autochtones n’est pas sécuritaire. Et ça doit changer. »

Pour un monde meilleur

Tracey Deer ne s’en cache pas : recréer pour le tournage du film les événements violents de l’été 1990 s’est avéré un exercice particulièrement douloureux pour elle :

« C’est la chose la plus difficile que j’ai eu à faire, admet la cinéaste. Les jours précédant le tournage de ces scènes, j’ai pleuré et j’avais très peur. Je me demandais pourquoi je faisais cela. Mais quand je suis arrivée sur le plateau, je me suis dit que j’avais un boulot à accomplir. La différence avec ce qui est arrivé 30 ans plus tôt, c’est que cette fois-ci, j’avais le pouvoir de garder les gens en sécurité et de faire tout ce que je pouvais pour installer une ambiance positive sur le plateau. »

Certaines séquences de Beans sont difficiles à regarder. Dans une scène troublante et percutante, Beans, sa petite sœur et leur mère enceinte se font lancer des pierres par des manifestants non autochtones alors qu’elles tentent de quitter leur village mohawk à bord de leur voiture.

« Il y a des scènes horribles dans le film qui s’inspirent d’événements qui se sont vraiment produits, mais malheureusement, c’est le genre de choses qu’on voit encore aujourd’hui, affirme Tracey Deer. J’espère que le film est difficile à regarder par moments parce que c’était l’un de mes objectifs. Ce sera au spectateur de décider ce qu’il fera de cet inconfort. Il pourrait décider de l’ignorer et de regarder ailleurs. Ou il pourrait au contraire réagir et faire quelque chose avec. C’est ce que je souhaite que les gens fassent. »

Tracey Deer estime d’ailleurs que la sortie de Beans survient à un bon moment, alors que le processus de réconciliation entre les peuples autochtones et les Canadiens est bien amorcé depuis quelques années.

« Je crois que les gens sont plus ouverts maintenant à se faire raconter cette histoire, avance-t-elle. Au cours des dernières années, j’ai vu des changements encourageants à plusieurs niveaux et j’espère que ce n’est que le début et que ça va continuer dans ce sens, parce qu’il y a tant de choses à faire. La société a besoin de changer et ce changement est entre les mains des Canadiens. »

► Beans, à l’affiche depuis hier.