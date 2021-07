Un nouvel élan grâce aux séries

À l’intérieur de Montréal, le journaliste Louis-Philippe Messier se déplace surtout à la course, son bureau dans son sac à dos, à l’affût de sujets et de gens fascinants. Il parle à tout le monde et s’intéresse à tous les milieux dans cette chronique urbaine.

« Bonnes séries, mon chum ! » s’exclame Ménick, surnommé le barbier des sportifs, en guise d’au revoir à ses clients rasés et coiffés, lorsqu’ils s’en vont.

Après la grisaille pandémique, rien ne veut dire « retour à la normale » à Montréal comme le réveil de l’esprit du salon de barbier, rue Masson, dans Le Plateau.

Parce que ce commerce emblématique me semble un bon baromètre de l’humeur des Québécois, je suis allé m’incruster dans son local bourdonnant de conversations, malgré la capacité encore réduite.

Les clients en attente sur les quelques sièges discutent de hockey, de hockey, de hockey – et je dirais même plus : de hockey.

« Si tu savais comme ça fait du bien non seulement de se retrouver loin dans les séries, mais de sentir qu’enfin mes clients parlent d’autre chose que de Covid ! Enfin ! »

Voir le légendaire barbier nouvellement octogénaire aussi en forme et d’aussi bonne humeur de retrouver son fonds de commerce, ça m’a réjoui.

Photo Louis-Philippe Messier

« C’est une bénédiction pour Montréal, ce succès inespéré du Canadien ! Une équipe de jeunes qui travaillent aussi fort, ça impose le respect, c’est inspirant. Ça remet les bars et les restaurants avec des écrans debout. »

Homme à tout faire

Le téléphone sonne ? Ménick répond. Un client entre, Ménick l’accueille. S’en va ? Ménick le salue. Stationnement introuvable ? Ménick sort dans la rue et déniche lui-même une place à son client mal pris. Guy Lafleur ou Réjean Houle veulent une coupe de cheveux à 6 h du matin ? Ménick est là. Ménick est toujours là.

« Moi, je m’occupe de toute », résume celui que le journaliste que je suis ne peut pas interviewer 30 secondes sans une interruption.

Son nom de baptême est Domenico Perrazino, mais vous pouvez oublier ce détail, personne ne s’en souvient, et cela n’a pas d’importance. La symbiose entre l’homme et son salon depuis plus de 60 ans donne au sobriquet Ménick la force d’un nom plus vrai que l’officiel.

Téléporté ailleurs

Chez Ménick, j’ai l’impression de m’être téléporté dans une tribune sportive perpétuelle ou dans une scène des Boys.

Gabriel Bradette, un client de 21 ans qui se dit « né avec un bâton de hockey dans les mains », me raconte qu’il vient ici depuis l’âge de 5 ans et me parle de sa jeune carrière junior interrompue en raison d’une bursite à l’épaule.

Photo Louis-Philippe Messier

Un autre, Fernand, un gaillard sportif septuagénaire, me raconte comment il passait toutes ses heures de dîner au centre-ville à observer les entraînements du Canadien au Forum de Montréal.

Tandis que l’un m’explique pourquoi le Canadien va revenir de l’arrière (« Ils l’ont fait avec Toronto ! »), un autre m’annonce, solennellement, l’air endeuillé, que la Sainte-Flanelle va continuer de se faire électrocuter par Tampa Bay.

Avant la Covid, il y avait une machine à café. Chacun se servait. Certains venaient davantage pour jaser sport que pour les cheveux... Maintenant, il y a une limite de monde, il faut un rendez-vous.

Avec la double vaccination qui avance et l’épidémie qui recule, ce côté « parvis de l’église » redeviendra bientôt une réalité. Aucune velléité de retraite chez l’homme de 80 ans. Si on aborde ce sujet, il grimace : « Ils vont me sortir d’ici les pieds en avant ! » jure-t-il.