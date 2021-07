Une autre cuvée minuscule

Les années de sécheresse se poursuivent pour l’athlétisme québécois aux Jeux olympiques. Athlétisme Canada a dévoilé, samedi, l’identité des 57 athlètes qui prendront part aux Jeux de Tokyo cet été.

Avec seulement deux représentants en 2012 à Londres et en 2016 à Rio, le Québec fait encore pire cette année et ne comptera qu’un seul athlète au Japon. Qualifié en 2016 alors qu’il habitait en Alberta, le spécialiste du 50 km marche Mathieu Bilodeau évite le jeu blanc au Québec, lui qui est de retour dans la Belle Province depuis quelques années.

À Rio, le coureur de 1500 m Charles-Philibert-Thiboutot et la spécialiste des haies Farah Jacques étaient les deux seuls athlètes affiliés à un club québécois. La Montréalaise Micha Powell était affiliée à un club ontarien, elle qui est maintenant de retour dans le giron québécois.

« Ce n’est pas une surprise parce que nos athlètes n’avaient pas fait les standards, mais c’est décevant, a reconnu l’entraîneur-chef de la Fédération québécoise d’athlétisme Félix-Antoine Lapointe. Nous avions établi une liste de sept ou huit athlètes qui avaient des chances réalistes de se qualifier pour Tokyo. Personne sur cette liste était assuré d’une place, mais c’était réaliste de croire en leurs chances. On pensait avoir une femme ou deux, mais les relais du 4X400m et du 4X100m ne se sont pas classés. »

Patience requise

Le Québec doit mieux faire, convient Lapointe, qui prévient toutefois qu’il n’y a pas de solution magique et que la patience sera de mise.

« Au départ, il faut développer un bon bassin de jeunes de 16 à 19 ans et les motiver afin qu’ils poursuivent en athlétisme, a expliqué celui qui a été embauché il y a trois ans. Pour les athlètes de 20 ans et plus, il faut leur offrir un environnement et un encadrement de qualité. Depuis 2000, on retrouve entre un et quatre athlètes aux Olympiques et aux mondiaux seniors. Il y a beaucoup de travail à faire et il faut faire preuve d’humilité. »

Lapointe soutient que ce n’est pas mission impossible. « Si je n’y croyais pas, je ne ferais pas ce travail. On part de loin, on doit travailler fort et ça ne se fera pas du jour au lendemain d’envoyer plus d’athlètes aux Jeux. L’Ontario et la Colombie-Britannique dominent. Ils ont un plus gros bassin que nous dans les rangs scolaires et offrent un meilleur encadrement. »

Parmi les Canadiens qui brillent à l’international, plusieurs font leur développement dans la NCAA. Si c’est une option valable pour certains, Lapointe est catégorique que ce n’est pas le plan de la Fédération québécoise de confier le soin aux Américains d’assurer le développement de ses athlètes par le biais des programmes de la NCAA.

« Le développement de nos athlètes ne passe pas par la NCAA. Il faut se retrousser les manches. On veut offrir un programme de développement solide à nos athlètes dans toutes les épreuves. Depuis cinq ans, le développement d’athlètes de haut niveau fait partie des priorités du plan stratégique de la Fédération. Malgré les efforts, ce n’est pas facile d’obtenir des résultats, mais on doit travailler avec les pôles de haut niveau de Montréal, Québec et Sherbrooke pour mieux encadrer nos athlètes. »

À Rio, mené par le sprinter Andre De Grasse qui était monté sur le podium à trois reprises, le Canada avait remporté six médailles, son plus haut total depuis les neuf des Jeux de 1932 à Los Angeles.

Du rêve à la réalité pour Évelyne Viens

Dix jours après sa sélection au sein de l’équipe olympique, Évelyne Viens prend maintenant réellement la mesure de ce qui lui arrive.

« Quand j’ai reçu l’appel de Bev (Priestman), je croyais à un rêve et j’ai eu besoin d’une journée pour réaliser que j’allais aux Jeux, a raconté l’attaquante du NJ/NY Gotham FC de la NWSL qui a participé à une visioconférence, hier, en compagnie des médias canadiens. Depuis que nous sommes arrivées à Los Angeles pour le camp final, je le réalise pleinement. Toutes les filles sont concentrées sur Tokyo et l’intensité augmente à chaque entraînement. Maintenant que l’équipe est connue, on construit la chimie de groupe. »

« Tout s’est passé à une très grande vitesse dans la dernière année et je n’arrive pas à tout réaliser même si j’ai essayé, poursuit Viens. Après les Jeux, avec je l’espère une médaille d’or au cou, je vais réfléchir à tout ce qui s’est passé dans ma carrière dans la dernière année. »

En sixième année, au terme de son parcours au primaire au même titre que les autres élèves de sa classe, Viens avait partagé son rêve.

« Je ne savais pas dans quel sport ou de quelle façon, mais j’avais écrit que je voulais participer aux Jeux olympiques un jour, a-t-elle raconté. C’est un rêve depuis que je suis toute jeune. Même si je n’ai obtenu ma première chance avec l’équipe canadienne qu’en février dernier à l’occasion de la SheBelieves Cup en Floride, je n’ai jamais abandonné. Lors de ce premier appel, j’étais prête physiquement et mentalement. »

Objectif élevé

Même si elle vivra sa première expérience olympique, Viens est pleinement consciente de l’objectif de l’équipe canadienne qui a remporté le bronze à Rio en 2016 et à Londres en 2012. Tout le monde en veut plus.

« L’objectif est de changer la couleur de la médaille, a-t-elle illustré. On veut gagner la demi-finale et on a seulement besoin de franchir un petit pas de plus. Tout n’est pas parfait, mais on continue notre progression. Les entraîneuses souhaitent une évolution constante en prévision du tournoi. Sur le plan personnel, je poursuis mon processus d’apprentissage, mais j’ai eu la chance d’apprendre des meilleures au monde au cours des derniers mois. »

Dans un tournoi à 12 équipes, le Canada disputera son premier match à Sapporo le 21 juillet contre le Japon. La phase préliminaire comportera aussi des rencontres contre le Chili le 24 et l’Angleterre trois jours plus tard. Les deux premières équipes de chacune des trois divisions accéderont à la ronde quart de finale tout comme les deux meilleures troisièmes.