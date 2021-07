Une PME québécoise vendue pour plus de 135 millions $

Chaque semaine, nous faisons un survol des transactions d’initiés, des investissements dans les entreprises d’ici et de l’actualité des sociétés cotées en Bourse.

Ingersoll Rand met la main sur Maximus

Photo courtoisie Nizar Barrou

L’équipementier américain Ingersoll Rand a annoncé cette semaine, dans un communiqué publié uniquement en anglais, l’acquisition de la PME Maximus de Saint-Bruno-de-Montarville pour 135,4 millions $. Fondée en 2012 par Nizar Barrou et André Spilmann, Maximus commercialise des systèmes de contrôle à distance pour l’industrie agricole. Comptant une centaine de salariés, l’entreprise a enregistré des revenus de 40 millions $ l’an dernier et a connu une croissance annuelle de plus de 30 % au cours des cinq dernières années.

Un v.-p. de Dollarama vend des actions

Geoffrey Robillard, premier vice-président aux importations chez Dollarama, a vendu pour plus de 6,7 millions $ d’actions du détaillant, la semaine dernière. Le dirigeant détient toujours une participation de près de 60 millions $ dans l’entreprise montréalaise. M. Robillard fait partie de la direction de Dollarama depuis 2004.

Agendrix amasse 4,2 M$

La jeune entreprise Agendrix de Sherbrooke vient de recueillir 4,2 millions $ auprès de la Banque de développement du Canada et de Desjardins. L’investissement a permis au principal actionnaire et cofondateur d’Agendrix André Gauthier et à d’autres associés de se retirer pour céder la place à cinq salariés qui deviennent actionnaires de l’entreprise. Fondée en 2015, Agendrix propose une application qui simplifie la gestion des horaires, des feuilles de temps et de la paie. Celle-ci est utilisée dans plus de 8000 milieux de travail de petite et de moyenne envergure.

Ivanhoé mise encore sur le multirésidentiel

La filiale immobilière de la Caisse de dépôt, Ivanhoé Cambridge, a conclu un partenariat avec la firme américaine Mount Auburn Multifamily pour investir dans des développements multirésidentiels entièrement neufs aux États-Unis. Mount Auburn vise plus particulièrement la génération des millénariaux avec des projets dans les banlieues de villes comme Atlanta, Austin, Charlotte, Dallas/Fort Worth, Denver, Houston, Indianapolis, Nashville, Orlando, Phoenix, Salt Lake City, Tampa et Washington. Rappelons qu’Ivanhoé a récemment eu des sueurs froides avec son investissement de 3,7 milliards $ dans un vaste complexe résidentiel à New York.

Alain Bédard encaisse 1,3 M$

Le PDG de TFI International, Alain Bédard, a réalisé un profit d’un peu plus de 1,3 million $ en exerçant des options d’achat d’actions de l’entreprise de camionnage, la semaine dernière. En mai, il avait empoché un gain de près de 7,2 millions $ de la même manière. Le titre a progressé de plus de 70 % depuis le début de l’année.

Il vend du Savaria

Le vice-président aux ventes de Savaria, Alexandre Bourassa, a touché un profit de près de 255 000 $ en exerçant des options de l’entreprise lavalloise, à la mi-juin. M. Bourassa est le fils du PDG du fabricant d’ascenseurs et de plateformes élévatrices, Marcel Bourassa. Le titre de Savaria a gagné plus de 35 % depuis le début de l’année à la faveur notamment de l’acquisition de l’entreprise suédoise Handicare pour plus d’un demi-milliard de dollars.