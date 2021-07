Abraham Toro et les Astros passent le balai

Le Québécois Abraham Toro et les Astros de Houston ont balayé leur série de quatre matchs contre les Indians, dimanche à Cleveland, avec un dernier gain de 4 à 3.

Toro a toutefois été réduit au silence dans ce quatrième duel, lui qui n’a pas atteint les sentiers une seule fois en quatre tentatives. En 17 apparitions à la plaque pendant cette série, Toro a frappé trois coups sûrs et produit deux points, en plus de soutirer deux buts sur balles aux lanceurs adverses.

Dans le duel du jour, Jason Castro a joué les héros en produisant le point gagnant, en 10e manche. Même s’il s’est compromis en cognant un roulant, il a permis à Yuli Gurriel de croiser le marbre.

C’est toutefois Chas McCormick qui a été le plus performant offensivement pour les visiteurs, avec deux frappes en lieu sûr, dont un circuit, et trois points produits.

Sur la butte, le partant des Astros Zack Greinke a retiré huit frappeurs sur des prises, en sept manches et deux tiers de travail. C’est toutefois lui qui a accordé les trois points des Indians, sur cinq coups sûrs et un but sur balles. La victoire est toutefois allée au dossier de Blake Taylor (1-1), tandis que Brooks Raley a signé son deuxième sauvetage de la saison.

Les Yankees s’inclinent de nouveau

Une atroce septième manche des Yankees leur a valu une autre défaite, cette fois, au compte de 10 à 5 contre les Mets, dans le premier duel d’un programme double entièrement new-yorkais.

Les Bombardiers du Bronx ont seulement gagné un de leurs huit derniers matchs.

Sur la pelouse du Yankee Stadium, l’équipe locale menait 5 à 4 après six manches. Pete Alonso a toutefois ouvert le bal pour les Mets avec une longue balle en solo. Quelques frappeurs plus tard, alors que chacun des coussins était occupé, Jose Peraza a cogné un double bon pour deux points. À leur tour, Brandon Nimmo et Francisco Lindor ont réussi des frappes respectives de deux et un points pour terminer la demi-manche.