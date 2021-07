Fillette blessée par une seringue dans sa cour

Une mère de Pointe-Aux-Trembles lance un appel à la vigilance après que sa fille se soit accidentellement piquée avec une seringue souillée qui était dans la cour de sa maison.

Le 29 juin dernier, Aya Benachenhou, 6 ans, jouait entre la piscine et la clôture dans sa cour lorsqu’elle a trouvé une seringue, un objet qu’elle ne connaissait pas.

« Elle est rentrée à l’intérieur avec du sang sur le doigt, explique sa mère, Karine Gagné. Elle m’a dit : “Pourquoi il y a des trucs qui piquent dans la cour ?” Elle m’a montré la seringue en question et j’ai un peu paniqué. »

La petite Aya a dû être emmenée à l’hôpital afin de passer des tests de dépistage, notamment pour l’hépatite C, dont elle attend encore le résultat définitif. Sa prise en charge rapide a impressionné sa mère, qui encourage les personnes piquées par des seringues souillées de se rendre immédiatement à l’hôpital, comme recommandé par le ministère de la Santé.

« Ce qui est le plus frustrant, c’est de voir qu’il y a des gens qui entrent dans ta cour et qui laissent des seringues », déplore-t-elle néanmoins.

Trouver une seringue dans sa cour, « ça peut arriver », fait savoir Sylvie Boivin, directrice générale de l’Anonyme, un organisme qui offre un service d’injection supervisée et qui récupère environ 100 000 seringues souillées par année.

« La majeure partie des seringues qu’on ramasse dans nos tournées sont dans les espaces publics, mais comme on est dans une métropole, ça peut se retrouver n’importe où. »

Prévention

« On dit aux parents de s’assurer que le secteur est sécuritaire [avant que l’enfant y joue] et de faire une petite tournée des lieux, et aux enfants, qu’il ne faut pas ramasser une seringue et d’aller voir un adulte », ajoute Mme Boivin.

Se piquer avec une seringue à la traîne peut être stressant, mais les risques de transmission de maladie sont aujourd’hui « faibles ou très faibles », soutient la Dre Sarah-Amélie Mercure, médecin à la Direction régionale de santé publique de Montréal.

Elle affirme que le nombre d’accidents n’est certainement pas en hausse depuis les dernières années.

« J’aurais plutôt tendance à dire que ça doit être en diminution, avec tous les programmes de distribution et de récupération du matériel d’injection qui existent. »