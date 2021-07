Chine: Première sortie dans l'espace en tandem pour deux astronautes

Deux astronautes chinois ont effectué dimanche la première sortie dans l'espace en tandem pour des Chinois, afin de travailler sur la nouvelle station spatiale chinoise Tiangong, a annoncé l'agence spatiale chinoise pour les vols habités.

L'équipage, un trio d'hommes, avait décollé fin juin depuis le désert de Gobi (nord-ouest de la Chine). Leur vaisseau s'était ensuite arrimé à Tianhe, le seul des trois modules de la station spatiale déjà en orbite, où il doit rester trois mois, la plus longue mission spatiale habitée jamais menée par la Chine.

Ils sont chargés de continuer à construire la station, et dimanche matin, deux d'entre eux sont sortis ensemble dans l'espace - une première dans l'histoire spatiale chinoise. Le premier, Liu Boming, a été transporté jusqu'à l'endroit où ils doivent travailler par un bras mécanique, tandis que l'autre, Tang Hongbo, est simplement sorti par un sas.

Ils doivent notamment ériger une caméra panoramique à l'extérieur du module Tianhe, et tester le bras mécanique qui sera utilisé pour transférer les futurs modules de la station, et devraient passer six à sept heures à l'extérieur.

C'est la première sortie dans l'espace pour des astronautes chinois depuis celle de Zhai Zhigang en 2008 qui avait fait de la Chine le troisième pays à faire sortir un astronaute dans l'espace, après l'Union soviétique et les États-Unis.