Clitoris quiz: le connaissez-vous bien?

L’anatomie humaine et les fonctions des parties du corps sont sans contredit toutes plus impressionnantes les unes que les autres. Et celles qui sont rattachées à la sexualité n’y font pas exception. Cette semaine, je vous propose un quiz portant sur le clitoris, cet organe aux mille expressions... Alors, que vous en possédiez un ou non, je vous invite à vérifier vos connaissances à son sujet !

Quiz Question #1 On nomme également le clitoris « organe bulbo-clitoridien » Vrai Faux Vrai

Le clitoris est effectivement parfois appelé organe­­­ bulbo-clitoridien, ou même organe clitoro-urétro-vaginal (CUV). Le clitoris est un organe du système génital. Question #2 Le clitoris compte environ 1000 terminaisons nerveuses Vrai Faux Faux

En fait, il en possède de 8000 à 10 000. Question #3 Les hypothèses foisonnent quant à la fonction du clitoris Vrai Faux Vrai

Plusieurs hypothèses avancent que le clitoris prendrait également part au processus reproductif : « Des mesures post-orgasme du vagin de ces dames ont montré des modifications physiologiques du pH, de la quantité de dioxygène, de température, du flux sanguin. L’hypothèse en question stipule que ces modifications pourraient contribuer à l’activation des spermatozoïdes dans les voies génitales. » (Source : Dessine-moi les sciences, Le clitoris, par Stéphanie, Élodie et Aurélie, médiatrices scientifiques de l’unité Sciences de la vie du Palais de la Découverte.) Question #4 Le bout visible du clitoris se nomme la verge Vrai Faux Faux

Le bout visible du clitoris se nomme le gland, qui est recouvert d’un capuchon. Le clitoris est en fait composé de quatre éléments distincts (pour la majorité, bien cachés) : 1- le gland, qui est la seule partie visible ; 2- les deux piliers du clitoris, qui sont deux branches pouvant mesurer plusieurs centimètres, et longeant la face interne des os du bassin ; 3- le corps du clitoris, parfois nommé corpora ou racine, qui est formé par la jonction des deux piliers, 4- les bulbes, qui sont constitués de deux corps spongieux, également érectiles, descendant de part et d’autre de l’urètre puis se terminant de part et d’autre du vagin. (Source : Passeportsanté, Le clitoris, par Julie Martory, mai 2019) Question #5 Les deux piliers du clitoris mesurent 2 cm chacun Vrai Faux Faux

Ils mesurent plutôt en moyenne de 10 à 12 cm (parfois jusqu’à 15) Question #6 C’est en 1990 qu’un chercheur italien a officiellement identifié le clitoris Vrai Faux Faux

C’est en 1559 qu’un chirurgien italien du nom de Realto Colombo en a revendiqué l’identification. Quelques personnes ont également déclaré l’avoir découvert… Question #7 Lors de l’excitation sexuelle, le clitoris tout entier devient en érection Vrai Faux Vrai

Le clitoris est notamment constitué de corps caverneux et spongieux, qui se gonflent avec l’afflux de sang sous l’effet de l’excitation sexuelle. Question #8 Le clitoris transpire Vrai Faux Vrai

L'organisme est composé de glandes sudoripares localisées sous le clitoris. Leur fonction ? Permettre aux parties intimes de suer, afin de se protéger des irritations et frottements causés notamment par les vêtements. (Source : Doctissimo, 10 choses que vous ne savez pas sur le clitoris, Nantcy Leone, mars 2020)