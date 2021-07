Coupe du monde de vélo de montagne: la météo vole la vedette à Les Gets

Les concurrents du cross-country de la Coupe du monde de vélo de montagne de Les Gets (France) ont conclu leur épreuve couverts de boue, dimanche. Chez les hommes, le Suisse et meneur au classement du circuit, Mathias Fluekiger, a été le plus rapide. Classé 41e (+7 min 1 s), Léandre Bouchard (Pivot Cycles – OTE) a été le meilleur Canadien.

Si le parcours était déjà glissant en raison de la pluie et de la boue, il l’était davantage dans les sections gazonnées en dévers comme l’a commenté le cycliste d’Alma.

«C’était un vrai festival de la boue et de la glissade, a mentionné d’emblée Bouchard, qui a su éviter les chutes. Ça faisait un petit moment que je n’avais pas roulé dans des conditions dantesques comme ça. C’était bien agréable de piloter et de s’adapter à la nouvelle réalité du parcours et aux changements au fil des tours.»

C’est toutefois dans les premières secondes de l’épreuve que Bouchard a dû poser pied alors qu’une chute est survenue tout juste devant lui.

«Le Britannique Tom Pidcock a chuté devant moi et j’ai été pris derrière. Au moins, je n’ai rien brisé. J’ai perdu au moins une vingtaine de mètres, alors une fois dans les sentiers simples, il y avait un peu plus de trafic qu’à l’habitude. Mais bon, ça fait aussi partie de la réalité de mon sport.»

L’Olympien des Jeux de Rio a été constant à chaque tour, naviguant entre la 46e et 42e place, sauf que son résultat final l’a laissé un peu sur sa faim.

«C’est une performance qui est bonne, mais j’aurais aimé avoir plus de jambes. J’ai bien géré les ressources que j’avais aujourd’hui et je m’attendais à un tout petit peu mieux.»

Marc-André Fortier (Pivot Cycles – OTE) a fini 58e (+9 min 17 s), Anthony Bergeron 86e (-3 tours) et Raphaël Auclair (Pivot Cycles – OTE) 87e (-3 tours). Peter Disera a été le deuxième Canadien en finissant 54e (+7 min 22 s).

Comme ce fut le cas pour les quatre Coupes du monde féminines disputées cette saison, la Française Laura Lecomte a été intraitable et elle s’est imposée avec 51 secondes d’avance sur la championne olympique en titre, la Suédoise Jenny Rissveds.

Seule Québécoise inscrite, Laurie Arseneault (Canyon Collective Factory Team), de Terrebonne. s’est classée 43e (-1 tour). La vétérane Catharine Pendrel a été la meilleure représentante du pays avec sa 21e place.

La veille, à l’épreuve féminine des moins de 23 ans, Marianne Théberge (Pivot Cycles – OTE) a été la meilleure des deux Canadiennes inscrites avec une 22e place.

Dans ce même groupe d’âge, Victor Verreault s’est classé 65e, Charles-Antoine St-Onge 77e et Jérémie La Grenade 81e.

L’équipe canadienne de vélo de montagne qui sera aux Jeux olympiques de Tokyo sera dévoilée cette semaine. Le Canada aura droit à deux places à l’épreuve féminine et une à la course masculine.