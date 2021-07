COVID-19: plus de 200 cas en Ontario

L’Ontario, qui a vacciné massivement ses habitants dans les dernières semaines pour se sortir d’une troisième vague plutôt intense, a signalé 213 nouveaux cas de COVID-19 et neuf décès supplémentaires, dimanche.

En date du 4 juillet, 15 561 071 doses vaccinales avaient été administrées en Ontario. Plus de 78 % de la population adulte a reçu au moins une première dose et plus de 45% ont reçu les deux doses requises pour avoir l’immunité complète.

À l’échelle nationale, le Canada a signalé une moyenne de 610 cas par jour dans la dernière semaine, soit un recul de 25 % par rapport à la semaine précédente. Le nombre total de personnes atteintes d'une forme grave ou critique de la maladie diminue aussi régulièrement, a fait savoir la Dre Theresa Tam, administratrice en chef de la santé publique du Canada.

Depuis le début de la pandémie, il y a eu au Canada 1 416 878 cas de COVID-19, dont 26 358 décès.

La majorité des cas de COVID-19 récemment signalés au pays est attribuable aux variants. Bien que le variant alpha continu de représenter la majorité des variants génétiquement séquencés, le nombre de cas associés au variant delta augmente et représente la majorité des cas de COVID-19 en Ontario, a ajouté la Santé publique canadienne, vendredi.

Dans les maritimes, les autorités sanitaires du Nouveau-Brunswick ont confirmé un nouveau cas de COVID-19 et un nouveau décès, dans la région de Fredericton, portant le nombre total à 46 dans la province.

Presque 40 % des personnes âgées de 12 ans et plus sont maintenant pleinement vaccinées dans la province, tandis que 78,3 % des Néo-Brunswickois admissibles aux vaccins ont reçu leur première dose.

La Nouvelle-Écosse a pour sa part signalé trois nouveaux cas de COVID-19, dimanche. Deux cas ont été dépistés dans le secteur du centre et l'autre cas se trouve dans le secteur de l'est. Ces personnes ont toutes été en contact avec des cas déjà signalés.

Il est à noter que le Québec, de son côté, a cessé de dévoiler ses données lors des fins de semaine.

LA SITUATION AU CANADA: