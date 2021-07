Deux policiers du SPVM blessés après une collision de leur autopatrouille

Deux policiers du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) ont été hospitalisés pour des blessures mineures samedi soir alors que leur autopatrouille est entrée en collision vendredi soir, dans l’arrondissement Ville-Marie.

L’accident a eu lieu vers 22h45, alors que l’autopatrouille a percuté une voiture à l’intersection des rues Saint-Antoine et Saint-André. Le véhicule policier, qui réalisait une interception en direction est sur la rue Saint-Antoine, a frappé l’automobile et terminé sa course dans un muret.

Les deux policiers et la conductrice de l’autre véhicule, âgée de 23 ans se sont rendu dans un centre hospitalier pour traiter leurs blessures. Leur vie ne sera pas en danger, selon le porte-parole Jean-Pierre Brabant, du SPVM.

Les inspecteurs en enquête collision du SPVM feront l’analyse de la scène pour mieux comprendre les circonstances de cet accident.