Pénurie de terrains pour jouer au soccer

Des ligues de soccer récréatif de la région de Montréal qui refusent déjà des joueurs en raison du manque de disponibilité des terrains craignent de voir le problème s’aggraver avec la fermeture de l’un des principaux complexes de soccer intérieur de la métropole.

« J’ai des gens qui m’ont déjà supplié [pour avoir une place dans ma ligue], explique Christian Leray, président fondateur de la Ligue amicale de soccer de Montréal. Il y a une hausse de la demande pour jouer, mais pas de hausse dans l’offre de terrains. »

Selon lui et d’autres responsables de ligues de soccer récréatif, c’est de plus en plus difficile de réserver des terrains dans la région de Montréal. Une situation dont se passeraient les Québécois qui souhaitent profiter de l’été pour bouger après un hiver confiné.

Si l’on se fie aux chiffres de Soccer Québec, le nombre de joueurs a plus que doublé depuis 1993 dans la province.

Ce sont les ligues récréatives pour adultes qui en paient le prix, puisque le soccer fédéré, encadré par Soccer Québec, a priorité sur les terrains.

« Cette année, je n’ai même pas fait de publicité pour ma ligue et je pourrais facilement avoir une cinquantaine d’équipes de plus », explique Rick Crecco, propriétaire de la ligue Totalcampo à Montréal.

Vers une détérioration

« Je refuse des équipes toutes les saisons », indique aussi Jacques Lebreton, propriétaire de Passion Soccer, une ligue établie sur la Rive-Nord de Montréal.

Plusieurs prévoient que le problème ira en s’aggravant du fait de la fermeture annoncée, en raison de difficultés financières, du Soccerplexe Catalogna, situé dans l’arrondissement Lachine. Des condos seront construits sur le terrain qu’ont foulé de nombreux joueurs de soccer.

« Tout le monde s’est dit qu’on venait de perdre la Mecque du soccer à Montréal, pense Paul Vaillancourt, directeur général du Centre multisports de Rosemère. La vie n’est pas facile en ce moment pour certains groupes de joueurs de soccer. »

Les pouvoirs publics devraient ainsi investir davantage pour s’assurer que tous les adeptes de soccer aient un endroit où jouer, pensent des dirigeants de ligues.

« Ça nuit au soccer, pense M. Leray. Dans mon optique, le gouvernement, l’une de ses priorités, c’est l’activité physique et la santé publique. Pour moi, c’est important que tout le monde qui veut jouer puisse le faire. »