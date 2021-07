Quoi faire quand on se sent faiblir?

Je suis une veuve de 78 ans qui vit encore dans sa maison. Malgré les soins à domicile que m’offre le CLSC, je sens les forces me quitter peu à peu. J’ai deux enfants. Un fils marié et père d’une jeune famille et une fille séparée avec un fils de 20 qui ne vit plus avec elle. J’aimerais que ma fille vienne vivre avec moi, mais je n’ose pas le lui demander de peur de choquer mon garçon qui risque, vu son caractère, de se sentir lésé.

Je ne sais pas quoi faire pour sortir de ce dilemme et je crains d’être acculée au pied du mur par un fils vorace, si je perds la capacité de m’occuper de ma maison. Un conseil SVP.

Anonyme

Il ne faut plus attendre. Et à défaut de vous résigner à demander à votre fille de venir vous accompagner, vous devriez au moins remplir votre mandat en cas d’inaptitude en la nommant mandataire. Sans oublier d’y inclure une procuration générale qui va lui permettre d’agir en votre nom dans l’attente du permis final.