Quoi regarder à la télé dimanche?

Voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le dimanche 4 juillet:

-«Viens voir mes rénos»

Des idées de rénovation, il y en a plein dans cette compétition animée par Kevin Raphaël. On commence par poser les pieds sur le sol de cuisines qui ont grand besoin de changement. Puis, on prend la direction de sous-sols afin d’exploiter pleinement de vastes espaces.

Dimanche, dès 15 h, CASA.

-«Mieux comprendre pour mieux bouger!»

Afin d’éviter les blessures et d’exploiter pleinement les forces de son corps, la kinésiologue et kinésithérapeute Dominique Rainville propose divers exercices sécuritaires et adaptés à tous. Avec elle, on pénètre doucement, mais sûrement, dans l’univers du Pilates, du yoga et de la biomécanique.

Dimanche, 16 h, MAtv.

-«Collision à la gare de Lyon»

Retour sur une catastrophe ferroviaire qui a coûté la vie à 56 personnes. Alors qu’il roulait à 70 km/h, un train parti de Melun a percuté un train arrêté qui comptait se diriger au même endroit. Le 27 juin 1988 est une date sombre en France.

Dimanche, 17 h, Canal D.

-«Beauté américaine»

Sacré meilleur film de l’année à la cérémonie des Oscars en 2000, cet encensé drame suit Lester Bernham (Kevin Spacey), un père de famille en pleine crise existentielle. Frustré sexuellement, il est grandement attiré par la meilleure amie de sa fille, beaucoup plus jeune que lui. Son entourage en subit les contrecoups.

Dimanche, 20 h, MAX.

-«Le retour de Batman»

Bien avant Christopher Nolan, le cinéaste Tim Burton a tenu à raconter l’histoire de Batman. Dans ce film de 1992, le célèbre justicier joué par Michael Keaton est confronté à des ennemis de taille: le Pingouin (Danny DeVito) et la Femme-Chat (Michelle Pfeiffer).

Dimanche, 21 h, Noovo.

-«Le dernier garage»

Les demandes et les défis ne manquent pas dans le garage CRB Automotive, seul établissement du genre dans un village éloigné du Labrador. Les mécanos doivent notamment transformer une motoneige afin qu’elle puisse glisser sur l’eau et réparer un camion d’escalier d’aéroport. Présentation de cinq épisodes de l’émission.

Dimanche, 22 h, Z.

-«Mitsou et Léa»

Avec sensibilité, Mitsou Gélinas et Léa Clermont-Dion abordent le délicat sujet du suicide. La première s’entretient avec Josianne qui est toujours en vie, malgré deux tentatives de suicide en moins d’un an. La deuxième rencontre Isabelle, une mère de famille éplorée par le départ de sa fille.

Dimanche, 23 h 15, TVA.