Vague de chaleur dans l'ouest: les appels d'urgence pullulent

Les urgences des deux plus grandes villes de l’Alberta, Edmonton et Calgary, ont connu une «demande extrêmement élevée», dimanche, selon les services de santé de la province.

L’afflux élevé des appels d’urgence est notamment lié à la chaleur et aux personnes incommodées lors d’activités pratiquées en plein air. La consommation de drogue et d’alcool est aussi un facteur qui a contribué à la surcharge des appels d’urgences, dimanche, à Edmonton et à Calgary.

«Les services médicaux d’urgences ont ajouté sept ambulances supplémentaires jeudi soir, et nos partenaires ont également pu faire venir trois ambulances supplémentaires pour prendre en charge le volume élevé d’appels», a déclaré sur Twitter Kerry Williamson, porte-parole d’Alberta Health Services.

Le 1er juillet, les services médicaux d’urgences d’Edmonton et de Calgary ont chacun répondu à 28 appels liés à la chaleur, selon l’autorité sanitaire de la province. Une augmentation significative par rapport au 25 juin, quand un total de sept appels avaient été logés en lien avec la chaleur, a rapporté Global News.

En Alberta, c’est près d’une cinquantaine de records quotidiens de température qui ont été battus au cours de la seule journée de mercredi, selon les données d’Environnement Canada. Plusieurs infrastructures, notamment de nombreux trottoirs et bancs, se sont déformées en raison de la chaleur.