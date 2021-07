5 juillet 1776: e pluribus unum

Nos voisins américains célébraient dimanche leur indépendance en commémorant la rédaction de la Déclaration d’Indépendance. La date du 4 juillet résulte d’un choix arbitraire, les combats ayant débuté en 1775 et les négociations entourant la formulation du texte s’étant échelonnées sur plusieurs semaines en juin 1776.

Bien souvent lorsqu’on mentionne la fête nationale aux États-Unis, on omet de souligner, parfois avec la complicité de certains historiens, à quel point ce premier texte rédigé au «nous» a été difficile à obtenir. Trop souvent détournée à des fins politiques et emportée par plusieurs vagues de patriotisme dans l’histoire, la Déclaration d’Indépendance fut le résultat de nombreux compromis.

Alors que la polarisation et la division règnent aux États-Unis, il serait bon de se rappeler le contexte de la naissance du pays. Avant d’affronter la mère patrie et de se lancer dans l’aventure hasardeuse d’une guerre contre une puissance mondiale, les délégués des treize colonies ont hésité à maintes reprises. Non seulement la puissance britannique fait peur, elle est parfois notre premier partenaire commercial et si peu de choses semblent lier les habitants du Nouveau Monde.

Un bref retour dans le temps, au moment de la colonisation, suffit à expliquer la tâche titanesque des représentants des colonies. De la fondation de Jamestown à la naissance de la Géorgie, une centaine d’années s’écoulent et les colons répartis du nord au sud ont bien souvent traversé l’Atlantique pour des motifs différents.

Ces colons sont de confessions religieuses multiples, souvent en rivalité, et selon leur localisation en Amérique, ils développeront des modèles économiques et politiques fort différents. Bien difficile alors d’imaginer l’armateur du Massachusetts marcher main dans la main avec le grand planteur de la Virginie.

Malgré ce que je viens d’écrire, treize colonies distinctes qui se perçoivent comme de petits États indépendants les uns des autres vont accepter le contenu du texte dont on doit la première version à Thomas Jefferson.

Cette première version contenait un paragraphe condamnant l’esclavage, signe que le «péché originel» de la jeune nation créait déjà un malaise. Parmi les pères fondateurs, on retrouve des planteurs du sud pourtant éclairés comme le sont les penseurs du 18e siècle.

Malgré les hésitations d’un Jefferson ou la prise de conscience de Washington, on abandonne les discussions sur l’abolition de l’esclavage pour obtenir l’assentiment des colonies du sud. Nous savons maintenant que ce rejet d’un débat de fond sur l’esclavage mènera à une guerre civile atroce entre 1861 et 1865.

Si leurs colonies ont peu de choses en commun, les délégués qui les représentent sont cependant conscients que certains des motifs qui expliquent la colonisation prévalent encore en 1775-1776. Peu importe où on s’est installé à compter du 17e siècle, on souhaitait trouver au Nouveau Monde plus de liberté religieuse et plus d’influence politique.

C’est ce qu’on fera valoir pour s’unir et que Benjamin Franklin a résumé dans une formule qui devrait à mon humble avis remplacer le «In God we trust» comme devise pour le pays: «E pluribus unum», de plusieurs, un. Essentiellement, l’union fait la force.

Malgré les efforts parfois désespérés pour vendre une image unie du pays ou la fâcheuse manie de rédiger des biographies des fondateurs qui virent souvent à l’hagiographie, les États-Unis sont un pays complexe, et les exemples de divisions foisonnent dans son histoire. Comme quoi ce qui prévaut comme contexte en 2021 ne constitue pas une première.

La grande force de nos voisins a toujours été de parvenir à surmonter la division pour parvenir à des compromis plus ou moins durables. Chacun de ses compromis a au moins eu le mérite d’acheter un peu de temps et de permettre au pays de continuer à progresser. Rarement ces compromis ont-ils été obtenus rapidement et sans faire de victimes.

Peut-être vous demandez-vous maintenant pourquoi j’ai identifié la date du 5 juillet dans le titre de ce billet? Parce que tout ce qui se déroule entre les délégués avant le 4 juillet a été gardé plus ou moins secret. Seuls les délégués connaissent les tractations qui ont mené au texte qu’on adopte le 4. Ce n’est que le 5 juillet 1776 qu’on commencera à diffuser des copies dans les treize colonies.

Le 5 juillet donc, tout est à faire, et il faudra 29 jours avant de rallier toutes les colonies. En pleine confrontation avec la mère patrie après cet acte de trahison, il faudra gommer pour un temps nos différences, et l’union sera bien précaire. Ces différences ressurgiront pendant et après la guerre d’indépendance, influençant plus tard la rédaction de la Constitution et l’évolution de la jeune nation.

Je suis parfois découragé ou pessimiste face aux divisions de nos voisins, je constate comme tout le monde à quel point il est difficile de manoeuvrer ce gigantesque paquebot que sont les États-Unis, mais je sais nos amis américains friands de leur histoire. J’espère qu’ils auront la sagesse de la relire toute, incluant les passages les moins glorieux et qu’ils se rallieront à leur première devise «E pluribus unum».

Si le rappel de la naissance de la Nation ne suffit pas, on relira le discours de Gettysburgh de 1863 dans lequel Lincoln rappelle à tous la raison pour laquelle le pays doit lutter: un gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple.