Armada: prolongation de trois ans pour Bruce Richardson

L’Armada de Blainville-Boisbriand a accordé lundi une prolongation contractuelle de trois ans à son instructeur-chef Bruce Richardson.

En poste depuis 2018-2019, l’homme de 44 ans a vu sa troupe présenter une fiche de 18-10-4 au cours de la dernière campagne. Celle-ci a baissé pavillon en quart de finale des éliminatoires de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) devant les éventuels champions, les Tigres de Victoriaville. Lors de la saison précédente, écourtée par la pandémie de COVID-19, l’équipe des Basses-Laurentides avait fini huitième au classement général.

«Durant mes trois années, il y a eu des hauts et des bas. Il y a eu la transition à l’an un, pas de séries à l’an 2 et une saison COVID à l’an 3. L’Armada est une famille et je suis extrêmement heureux de pouvoir poursuivre le travail amorcé», a affirmé Richardson par voie de communiqué.

La concession a également prolongé les ententes des autres membres de son personnel hockey, dont l’entraîneur adjoint Kevin Bergin et l’instructeur des gardiens, Maxime Vaillancourt.

Chez le Titan aussi

Du côté du Titan d’Acadie-Bathurst, le pilote Mario Durocher a vu son contrat renouvelé pour un an, tout comme ses assistants Greg Leland et Dennis Martindale, et le responsable des gardiens, Adrien Lemay.

Durocher en sera à une quatrième saison derrière le banc après avoir mené le Titan à une participation à la deuxième ronde éliminatoire cette année. Le natif de Sherbrooke a dirigé dans 1094 matchs du calendrier régulier dans la LHJMQ et présente un dossier de 537-531-26.

«Trois ans après avoir remporté la coupe Memorial, nous avons terminé au quatrième rang du classement général la saison dernière et cinq de nos joueurs figuraient sur la liste de la Centrale de recrutement de la Ligue nationale. Le mérite revient à Mario et à son équipe pour le travail qu’ils ont accompli pour faire de ce groupe une équipe compétitive en peu de temps», a louangé dans un communiqué le directeur général Sylvain Couturier.