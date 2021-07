Canadien: Jesperi Kotkaniemi laissé de côté?

Le Canadien de Montréal voudra éviter de voir le Lightning de Tampa Bay soulever la coupe Stanley dans son enceinte, lundi soir au Centre Bell, à l'occasion du quatrième match de la finale, et il devrait le faire sans Jesperi Kotkaniemi, vraisemblablement laissé de côté.

Le Finlandais était en effet vêtu d’un chandail gris lors de la séance d’entraînement matinal, tout comme Tomas Tatar, Alex Belzile et Michael Frolik. Jake Evans portait quant à lui un chandail blanc, laissant entrevoir un retour dans la formation.

L’entraîneur-chef Dominique Ducharme a par ailleurs chamboulé ses trios. Evans s’entraînait au centre de Paul Byron et d’Artturi Lehkonen, tandis que Tyler Toffoli retrouvait Phillip Danault et Brendan Gallagher. Cole Caufield et Nick Suzuki avait pour leur part Josh Anderson comme compagnon.

«Ça amène beaucoup d’énergie, a dit Paul Byron en vidéoconférence à propos des changements de trio. Nous espérons simplement que quelque chose de différent va aider l’équipe. Offensivement, nous n’avons pas créé autant de choses que [précédemment]. Un gros départ sera énorme pour notre équipe.»

«J’aime jouer avec Jake et "Lehky". Ils sont capables de patiner avec n’importe qui. Et pour l’équipe, notre trio doit apporter de l’énergie et jouer un très gros match.»

Tout un défi

Avec ou sans «KK», le défi ne reste pas moins grand pour le Tricolore. Le Lightning a présentement l'avantage 3 à 0 dans la série et n'est qu'à une victoire d'un deuxième sacre consécutif.

Si le Tricolore a un petit espoir de remonter la pente, il faudra que le gardien Carey Price retrouve tous ses moyens, lui qui a accordé 14 buts en trois duels face aux «Bolts», jusqu'à présent.

Et l'attaque du CH devra se réveiller, elle qui n'a produit que cinq buts en trois duels.

Le Bleu-Blanc-Rouge devra trouver le moyen de freiner, notamment, l'attaquant Nikita Kucherov, qui a cinq points en trois parties face au CH. L'autre mission sera de trouver la faille du gardien Andrei Vasilevskiy, impérial depuis le début des séries.

«Tout le monde va jouer de son mieux ce soir. Il n’y a pas d’autres options», a d’ailleurs fait valoir Byron.

La rencontre sera présentée à TVA Sports et TVA Sports direct dès 19 h.

