Cisjordanie: les démolitions et les expulsions «doivent cesser», dit Marc Garneau

L’expansion continue des colonies à Jérusalem-Est, les démolitions et les expulsions cisjordaniennes «doivent cesser», a déclaré le ministre des Affaires étrangères, Marc Garneau, alors qu’il concluait sa visite diplomatique en Cisjordanie, lundi.

«Ces activités constituent un obstacle sérieux à la réalisation de la paix» a fait savoir le ministre Garneau, au président de l’Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, au premier ministre de l’Autorité palestinienne, Muhammad Shtayyeh, au ministre des Affaires étrangères et des Expatriés de l’Autorité palestinienne, Riad Malki, qu’il a rencontré au court de sa visite.

Le ministre canadien a répété que le Canada soutenait le peuple palestinien et reconnaissant son droit à l’autodétermination. Il a également réitéré l’engagement du Canada envers une solution à deux États, où la démocratie et les droits de la personne, y compris la liberté d’expression, doivent être respectés et maintenus.

Conformément à sa Politique d’aide internationale féministe, le ministre des Affaires étrangères du Canada a annoncé un engagement qui pourrait s’étendre jusqu’à 2 millions $ pour soutenir les femmes qui oeuvrent pour la paix et la prévention des conflits.

À cette somme s’ajouterait jusqu’à 1 million $ pour les initiatives qui font la promotion des pratiques démocratiques et favorisent la participation des femmes et des jeunes aux processus décisionnels.

Ces fonds sont tirés du montant de 25 millions $ annoncé par Justin Trudeau, à la suite conflit de 11 jours survenue en mai dernier entre Israël et le Hamas.

Le 28 mai, le premier ministre canadien avait annoncé un programme d’aide pour soutenir les Palestiniens touchés par la violence à Gaza et en Cisjordanie. Cette contribution inclut notamment un soutien aux besoins humanitaires urgents, aux efforts de reconstruction et de rétablissement, ainsi qu’aux initiatives de consolidation de la paix.

Le Canada va ainsi continuer de travailler et de s’engager diplomatiquement auprès de ses partenaires régionaux et de la communauté internationale pour soutenir les efforts de paix et de sécurité pour fournir une aide humanitaire, mais aussi, à faire progresser les droits de la personne et l’égalité des genres.

Le ministre a cependant souligné la déception du Canada devant la décision de reporter les élections palestiniennes. Le ministre Garneau a exhorté les responsables à les organiser dès que possible.