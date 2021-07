Comment savoir ce que mon fils me reproche?

Mon mari et moi avons des relations tendues avec notre fils unique. Il nous reproche de l’avoir trop poussé dans ses études et d’avoir été sévères avec lui. Mais jamais il ne nous remercie pour le niveau professionnel que notre comportement lui a permis d’atteindre. Dès qu’il s’est mis en couple avec sa blonde, il s’est lié d’affection avec ses parents à elle et c’est comme si on avait perdu de l’importance à ses yeux.

Il ne nous fréquente que lors des fêtes de fin d’année, pour l’anniversaire de ses enfants et lorsque ses finances sont dans le rouge et qu’il a besoin de notre argent, ce qu’on ne lui a jamais refusé. Autrement, c’est le silence quasi total. Comme on n’a que lui au monde, comment on pourrait l’emmener à une meilleure attitude à notre endroit ?

Une mère peinée

J’ai l’impression que ce garçon profite de vous, tout en réservantses meilleurs sentiments pour sa belle-famille. Si vous refusiez de l’aider financièrement la prochaine fois pour le forcer à vous montrer le fond de son cœur, cela pourrait être instructif. Il n’y a qu’en posant les vraies questions qu’on obtient les bonnes réponses. À moins que vous soyez incapable de supporter le choc d’une vérité qui pourrait vous blesser.