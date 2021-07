COVID-19 : 36 000 contaminations par jour en Afrique, un record

Plus de 36 000 contaminations quotidiennes ont été recensées ces sept derniers jours en Afrique, un nombre record sur le continent depuis le début de la pandémie, selon un comptage de l’AFP à partir de bilans officiels arrêtés à dimanche.

• À lire aussi: Le Sud, maillon faible de la vaccination américaine

Avec 36 141 cas quotidiens en moyenne sur la semaine du 28 juin au 4 juillet, la flambée épidémique actuellement observée en Afrique a dépassé les 32 609 contaminations par jour enregistrées entre le 5 et le 11 janvier derniers, lors du précédent pic épidémique.

Après être descendu sous les 8000 cas quotidiens mi-mai, le nombre de nouvelles contaminations ne cesse de grimper sur le continent africain depuis six semaines. Il a encore augmenté de 23 %, entre le 28 juin et le 4 juillet, par rapport à la semaine précédente.

Parmi les pays ayant enregistré plus de 1000 contaminations quotidiennes, les principales hausses ont été observées au Zimbabwe (1150 cas par jour, +72 % sur une semaine), en Tunisie (5230 cas par jour, +52 %) et en Afrique du Sud, où se concentrent plus de la moitié des nouveaux cas détectés sur le continent (19 140 cas par jour, +27 %).

Pays avec la plus forte incidence (nombre de cas sur 7 jours pour 100 000 habitants) au monde, les Seychelles (incidence de 754) ont enregistré ces 7 derniers jours une décrue de l’épidémie (-25 %), à l’inverse de la Namibie (433, +10 %) et de la Tunisie (310, +52 %).

L’Afrique subit également une forte hausse du nombre de décès dus à la COVID-19 : 748 décès quotidiens ont été enregistrés ces 7 derniers jours en moyenne, en hausse de 43 % sur une semaine. Mais ce nombre est inférieur à la semaine la plus meurtrière sur le continent, avec 906 décès par jour entre le 18 et le 24 janvier.

En ce qui concerne la vaccination contre la COVID-19, le continent est celui où les campagnes sont les moins avancées. Seules 3,66 doses ont été administrées pour 100 habitants en Afrique, contre 100,26 aux États-Unis et au Canada, 68,3 en Europe, les deux régions qui ont le plus vacciné, ou encore 23,99 en Océanie, avant-dernière région en la matière.

À VOIR AUSSI...