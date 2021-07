Déménagement: l’importance d’une assurance habitation

Vous avez soigneusement emballé vos bibelots avec du papier bulle avant de déménager. Vous avez indiqué « Fragile » en lettres majuscules sur vos boîtes. Avez-vous aussi pensé à protéger vos biens et votre futur logis avec une assurance de biens et d’habitation ?

Pourquoi une assurance de biens et d’habitation ?

L’assurance de biens et d’habitation peut vous protéger financièrement en cas de dommages causés à vos meubles, à votre logement ou à votre maison, et à plusieurs autres de vos biens. Plusieurs baux, contrats d’hypothèque et déclarations de copropriété l’exigent également.

Les risques couverts (incendie, perte ou vol, vandalisme, etc.) varient selon votre contrat. Ils peuvent même inclure des situations extrêmes, comme la tornade qui a touché Mascouche récemment et qui a endommagé plusieurs résidences.

Bien Comparer les produits d’assurance

Pour faire un choix éclairé, vous pouvez demander à une compagnie d’assurance les différences entre chacun des produits offerts. Certains éléments peuvent varier, comme :

La prime, soit le montant que vous devez payer mensuellement ou annuellement pour profiter de l’assurance

La « franchise », soit le montant que vous devez payer à la compagnie d’assurance pour être indemnisé

La couverture d’assurance pour la responsabilité civile, soit le montant que la compagnie d’assurance s’engage à payer si vous êtes poursuivi ou tenu responsable de dommages à une autre personne.

Quoi déclarer à la compagnie d’assurance ?

La compagnie d’assurance vous posera plusieurs questions afin de vous fournir une couverture adaptée à vos besoins avant de vous faire signer le contrat. Par exemple, elle peut vous demander combien valent les biens que vous voulez assurer ou si vous avez l’intention de pratiquer des activités dangereuses dans le logement.

Vous devez être honnête avec votre compagnie d’assurance et répondre au meilleur de vos connaissances. En effet, si vous avez fait une fausse déclaration à un contrat d’assurance, la compagnie peut refuser de vous indemniser en cas de dommage ou, encore, résilier votre contrat.