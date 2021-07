La situation des joueurs non-vaccinés est floue

Le CF Montréal a encore un match à jouer mercredi et pourra rentrer à la maison par la suite puisqu’il aura une pause la semaine prochaine.

Si certains pourront aller s’entraîner au Centre Nutrilait, la situation des joueurs qui n’ont pas été vaccinés contre la COVID-19 est plus nébuleuse.

« Le groupe n’est pas à 100 % vacciné et je ne dirai pas les noms, vous allez le voir plus tard par vous-mêmes », a commencé l’entraîneur-chef Wilfried Nancy.

Celui-ci ne sait pas encore exactement ce qu’il sera possible de faire ou non dans le cas des joueurs qui n’ont pas reçu de doses.

« Je me concentre sur le match de mercredi [d'après demain] et on va voir ensuite comment ça va se passer avec les joueurs qui ne sont pas vaccinés. Comment ça va fonctionner ? Je n’en ai aucune idée pour l’instant.

Absences

L’équipe va devoir se débrouiller sans quelques morceaux importants, puisque Samuel Piette et Kamal Miller ont rejoint la sélection canadienne qui participera à la Gold Cup, tout comme Romell Quioto qui sera avec le Honduras. Sunusi Ibrahim est quant à lui parti rejoindre la formation du Nigéria.

Ces absences ne passeront pas inaperçues, mais Djordje Mihailovic estime que l’équipe a été gérée afin de minimiser les impacts des situations du genre.

« Quand on regarde la façon dont les entraîneurs ont géré nos minutes, c’est très important. Une majorité de joueurs ont eu beaucoup de minutes.

« Il nous manquera quelques joueurs-clés, mais je ne crois pas que ça va importer beaucoup parce qu’on peut compter sur des joueurs qui ont des minutes dans les jambes. »

Bon jeu défensif

Pour en revenir à la victoire de 1 à 0 contre l’Inter Miami CF samedi soir, le CF Montréal a disputé un très bon match défensif et sa moyenne de buts accordés se situe désormais à moins d’un par partie avec 10 buts accordés en 11 parties.

En ce qui le concerne, Mihailovic s’est mis en évidence avec une performance aboutie même s’il s’est montré modeste.

« J’avais plus d’espace dans le match contre Miami, mais je ne pense pas que c’était mon meilleur match parce qu’il y a toujours des choses qu’on peut améliorer.

« Collectivement, je crois que c’était notre meilleur match défensif parce qu’on ne leur a pas donné grand-chose et notre état d’esprit a été excellent surtout dans notre façon de protéger la surface. »

Empathie

Pendant que les choses se passent plutôt bien pour le CF Montréal, qui est au cœur de la course pour une place dans les séries dans l’Association de l’Est dans la MLS, les deux autres clubs canadiens en arrachent.

Les Whitecaps de Vancouver (2-6-3) sont derniers dans l’Ouest et le Toronto FC est lui aussi dernier dans l’Est avec la pire fiche du circuit (1-8-2).

Toronto a d’ailleurs montré la porte à l’entraîneur-chef Chris Armas après un cinglant revers de 7 à 1 contre D.C. United le week-end dernier.

« Ce n’est jamais facile de voir un confrère se faire congédier ou avoir de la difficulté », a avancé Nancy.

Mais si ça va relativement bien avec la formation québécoise, c’est notamment parce que l’entraîneur a tout fait pour que sa troupe se sente comme à la maison en Floride, où elle a disputé la majorité de ses matchs locaux depuis le début de la saison.

« On avait préparé les joueurs pour ça, le groupe est fort mentalement, vit bien, et je crois que c’est ce qui fait qu’on arrive à surmonter les difficultés qu’on vit en ce moment en étant à l’extérieur », a dit Nancy.