Le baromètre des restaurants rapides préférés des Québécois

Chaque semaine, Le Journal, en collaboration avec la firme Léger, dévoile un coup de sonde sur une variété de sujets qui vous touchent de près ou de loin. Notre Baromètre mesure ainsi ce qui vous fait vibrer ou sourciller en tant que Québécoise et Québécois, jeune et moins jeune, francophone, anglophone ou allophone, à Montréal ou en région.

Parmi les chaînes de restauration rapide suivante, lesquelles préférez-vous ?

1. McDonald’s : 40 %

2. A&W : 33 %

3. Subway : 26 %

4. Tim Hortons : 25 %

5. Harvey’s : 18 %

6. La Belle Province : 12 %

7. Thaï Express : 9 %

8. Burger King : 9 %

9. Starbucks : 8 %

10. Chez Ashton : 7 %

11. Sushi Shop : 7 %

12. Poulet frit Kentucky : 6 %

13. Five Guys : 5 %

14. Domino’s Pizza : 5 %

15. Pizza Hut : 4 %

16. Yuzu Sushi : 4 %

17. Wendy’s : 4 %

18. Thai Zone : 3 %

19. Lafleur : 3 %

20. Dixie Lee : 3 %

21. Frite Alors ! : 3 %

22. Valentine : 2 %

23. Taco Bell : 2 %

24. Pizza Pizza : 2 %

25. Quiznos : 1 %

► Méthodologie

Le sondage a été réalisé en deux temps. Une question ouverte a été posée aux panélistes LEO (Leger Opinion) pour qu’ils soumettent les restaurants rapides qu’ils préfèrent. Ensuite, un sondage scientifique a été réalisé auprès d’un millier de Québécoises et Québécois représentatifs du 18 au 20 juin 2021 sur la base des restaurants les plus mentionnés pour qu’ils établissent leurs trois premiers choix. Seuls les 25 restaurants les plus mentionnés sont présentés dans ce baromètre.

Philippe Léger, Le Journal de Montréal

Le constat

Le mastodonte McDonald’s règne, mais il domine encore plus chez les jeunes de 18 à 34 ans, où les « McDo » deviennent des lieux d’emploi, de rencontres et d’après-party. Soulignons également la présence assez haute de deux restaurants rapides québécois, La Belle Province (6e) et Chez Ashton (10e).

La surprise

La présence au deuxième rang d’A&W constitue une leçon pour toute entreprise étrangère voulant s’établir au Québec. Avec un menu diversifié, mais surtout des campagnes publicitaires sympathiques et proprement québécoises, il est possible de s’enraciner chez nous. On peut même créer un scandale dans un Bye Bye de fin d’année !

La tendance

Il faut distinguer la restauration rapide avec celle des restaurants plus traditionnels, comme St-Hubert, Benny, La Cage et autres, qui offrent des menus plus variés. C’est d’ailleurs pour cette même raison qu’il ne faut pas s’étonner de retrouver Starbucks au 9e rang, parce que plusieurs le considèrent comme un café et non comme un restaurant rapide.

La domination évidente de McDonald’s

Sylvain Charlebois, Le Journal de Montréal

Sans surprise, la mégachaîne américaine McDonald’s domine le palmarès. C’est la seule chaîne qui atteint un score de 40 %.

Le sondage n’a pas mesuré la popularité de l’enseigne ailleurs au Canada, mais il y a fort à parier que le pourcentage serait encore plus grand. Néanmoins, 40 % pour McDonald’s, ce n’est pas très élevé étant donné que le Canada est cinquième au monde pour ce qui est du nombre de ces restaurants. Il y en a 231 au Québec, soit 15 % des restaurants au Canada. Mais la province n’est assurément pas à l’abri de la dominance ni de la résilience de McDonald’s, qui connaît du succès parce qu’elle a su s’adapter au fil des années.

C’est intéressant et surprenant de voir qu’A&W, une chaîne canadienne, occupe le deuxième rang. Les Québécois semblent apprécier l’esprit d’innovation de la chaîne, qui est devenue, il y a quelques années, l’ambassadrice de la protéine végétale avec son Beyond Burger. Avec ses 109 restaurants au Québec, l’entreprise propose un menu qui attire beaucoup les plus jeunes.

Des chaînes québécoises aussi

Au troisième rang se trouve Subway, la plus grande chaîne de restauration au monde quant au nombre de restaurants. Mais avec des histoires bizarres de fraudes alimentaires et un modèle d’affaires chancelant, le nombre de restaurants risque de diminuer durant les prochaines années.

Tim Hortons, une chaîne très « anglophone », a su tirer son épingle du jeu avec les années, même si peu de Québécois savent qui est Tim Horton !

La chaîne purement québécoise la plus populaire est La Belle Province, au sixième rang avec un score de 12 %.

Et au dixième rang, avec seulement 24 restaurants dans la région de Québec, se trouve Chez Ashton. Une belle surprise et une reconnaissance pour l’entrepreneur Ashton Leblond, le véritable parrain de la poutine.

Il faut préciser que vu leurs menus plus élaborés incluant le service, certaines chaînes ont été exclues du palmarès. Pensons aux rôtisseries St-Hubert, à La Cage aux Sports et à Benny & Co.

► Faites la différence

