Le beau risque du Québec inc.

Au cours des 15 mois allant du début janvier 2020 à la fin mars 2021, c’est Investissement Québec qui s’est avéré le plus actif dans le marché du capital de risque au Québec.

Le bras financier du ministère de l’Économie et de l’Innovation a investi 429 millions de dollars dans le cadre de 26 transactions effectuées en pleine pandémie de COVID-19. C’est deux fois plus ou presque que ses principaux concurrents dans le capital de risque, soit Desjardins Capital, Fonds FTQ, Inovia Capital, la Caisse de dépôt et placement.

Selon les données compilées par Réseau Capital et CVCA, Investissement Québec s’est également montré très actif dans le marché québécois du capital de développement en effectuant 35 transactions pour un investissement global de 3,4 milliards de dollars lors de cette période échelonnée de janvier 2020 à mars 2021.

À ce chapitre, Investissement Québec n’a été devancé que par la Caisse de dépôt et placement du Québec qui a investi 3,8 milliards $ par l’entremise de 19 transactions financières.

PLUS QUE LES FONDS DE TRAVAILLEURS

Investissement Québec dame ainsi le pion non seulement aux deux fonds de travailleurs FTQ et CSN, mais aussi aux autres gros investisseurs dans le capital de développement.

Avec un tel niveau élevé de transactions, le PDG d’Investissement Québec, Guy LeBlanc, et son équipe veulent répondre au nouveau mandat d’investisseur-clé dans les entreprises québécoises que le gouvernement Legault, à l’instigation de l’ex-ministre Pierre Fitzgibbon, leur a donné.

PAYANT... LE RISQUE

Chose certaine, à la lumière des résultats qu’Investissement Québec a obtenus au cours du dernier exercice financier 2020-21, le « nouveau mandat » a rapporté un rendement très élevé, soit 25,1 %.

Investissement Québec a bouclé l’année de la pandémie du coronavirus avec un bénéfice net de près de 1 milliard de dollars. Un profit record de tous les temps que le PDG Guy LeBlanc décompose comme suit : 200 millions $ avec le financement (prêts et garanties de prêts) ; 450 millions $ avec les participations (équité et quasi-équité) ; 350 millions $ avec le capital de risque et les fonds d’investissement.

Bien que la performance de 25,1 % d’Investissement Québec est en soi remarquable, il faut dire qu’elle s’inscrit dans une période florissante tant pour les sociétés inscrites en Bourse que pour celles du secteur privé.

GROS RENDEMENT POUR TOUS

C’est ce qui explique d’ailleurs pourquoi les deux fonds de travailleurs, le Fonds de solidarité FTQ et Fondaction de la CSN, ont également rapporté de solides performances lors de leur dernier exercice financier terminé le 31 mai dernier. Le rendement annuel du Fonds de solidarité FTQ est de 20,3 %, et celui de Fondaction de la CSN a atteint les 22,7 %.

Du jamais-vu dans ces deux cas, tout comme pour Investissement Québec.

Le gouvernement Legault a décidé de faire d’Investissement Québec un joueur majeur dans le capital de risque et le capital de développement au Québec.

Reste à souhaiter que l’attrayante rémunération dont bénéficie le personnel d’Investissement Québec et les généreux bonis (8,7 millions $) accordés en 2020-21 permettront au Québec de tirer largement profit des placements à risques qu’ils font au nom des Québécois.