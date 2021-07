Le gardien des Blue Jackets Matiss Kivlenieks est décédé à 24 ans

Le gardien Matiss Kivlenieks est décédé, ont annoncé lundi les Blue Jackets de Columbus et la Fédération lettone de hockey sur glace.

La formation de l’Ohio a indiqué que le jeune homme de 24 ans a rendu l'âme en raison d’une blessure à la tête subie à la suite d’une chute survenue dimanche soir.

It’s with a very heavy heart that we share the news that goaltender Matiss Kivlenieks passed away last night at the age of 24.



We are heartbroken. Please keep his family in your thoughts and prayers.



Rest in peace, Kivi.https://t.co/o2EDRgxQ5A pic.twitter.com/FCBr0ZaH25 — Columbus Blue Jackets (@BlueJacketsNHL) July 5, 2021

«Nous sommes choqués et attristés par la perte de Matiss Kivlenieks, et nous offrons nos plus sincères condoléances à sa mère, Astrida, sa famille et ses amis en cette période dévastatrice, a réagi le président des Jackets, John Davidson, dans un communiqué. "Kivi" était un jeune homme extraordinaire qui accueillait chaque journée et chaque personne avec un sourire et l’impact qu’il a eu durant ses quatre années dans notre organisation ne sera pas oublié.»

Jamais repêché, Kivlenieks a pris part à deux parties cette saison et à huit au total depuis ses débuts dans la Ligue nationale de hockey (LNH) au cours de la campagne précédente. Il a montré une fiche de 2-2-2, une moyenne de buts alloués de 3,09 et un taux d’efficacité de ,899.

Plus récemment, il a participé au Championnat du monde de hockey sur glace sous les ordres de Bob Hartley. Il a joué dans quatre parties, revendiquant une moyenne de 2,18 et un taux de ,922. Il avait ainsi aidé les siens à terminer au sixième rang du groupe B avec une fiche de 2-3-2.

«Nous exprimons nos plus sincères condoléances aux parents, amis et collègues du gardien de but de l'équipe nationale lettone Matiss Kivlenieks après son départ prématuré, a commenté la Fédération dans un communiqué. Avec son esprit combatif, son éthique de travail et son attitude, il était un véritable exemple dans le sport. Le départ de Matiss est une grande perte non seulement pour le hockey letton, mais pour toute la nation lettone.»

