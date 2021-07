Le maire de Granby laissé sur la touche pour une inauguration importante

La nouvelle unité de soins intensifs de l’hôpital de Granby a été inaugurée, lundi matin, par le ministre responsable de la région de l’Estrie, François Bonnardel, mais sans le maire de la municipalité, Pascal Bonin.

Ce dernier ne figurait pas sur la liste des invités et selon lui, c’est en raison de ses récentes prises de position contre le CIUSSS de l’Estrie-CHUS.

Déçu et en colère, «j’ai été avisé la semaine dernière que je n’étais pas le bienvenu sur place. Je suis persuadé que je ne suis pas dans les bonnes grâces du CIUSSS de l’Estrie-CHUS, depuis l’automne dernier, quand je réclamais à répétition une clinique de dépistage de la COVID à Granby. Dernièrement, j’ai demandé des excuses au réseau de la santé concernant une autre histoire d’horreur à la DPJ et ça n’a pas été apprécié. Le CIUSSS de l’Estrie voudrait que je me taise, mais jamais je vais arrêter de défendre les intérêts de ma population», a fait savoir M. Bonin à TVA Nouvelles, lundi.

La nouvelle unité des soins intensifs, qui pourra accueillir jusqu’à huit patients dès mercredi, est quatre fois plus grande que l’ancienne et a été aménagée au coût de 10,3 millions $ avec de nouveaux équipements. Cette dernière a été payée en grande partie grâce aux dons de la communauté via différentes campagnes de financement.

«Il était temps qu’on déménage. Ce sera plus confortable pour les patients, plus humain et mieux adapté pour le personnel» s’est exclamé le Dr Marc-Antoine Rivard.

Le respect de la distanciation avant tout

Questionné sur l’absence du maire pour l’inauguration à l’hôpital de Granby, le ministre Bonnardel a expliqué que le manque d’espace dû à la COVID-19 était le seul responsable de ce désagrément et que la Ville avait été invitée à assister virtuellement à l’annonce.

«Quand je vois le ministre embarquer dans l’intimidation et dire à mes citoyens que je ne suis pas là à cause du manque d’espace, il y a quand même des limites à un ministre de dire des conneries. Je ne laisserai pas M. Bonnardel dire n’importe quoi ce matin. Ils ne voulaient pas me voir alors qu’ils s’assument», a répondu offusqué, Pascal Bonin.