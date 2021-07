Le meilleur pointeur de l’histoire de la KHL prend sa retraite

Le meilleur pointeur de l’histoire de la Ligue continentale de hockey (KHL), Sergei Mozyakin, a pris sa retraite lundi.

Âgé de 40 ans, le Russe voit ainsi son compteur s’arrêter à 419 buts et 928 points en 842 parties avec l’Atlant de Mytichtchi et le Metallourg de Magnitogorsk. Il avait précédemment porté les couleurs du CSKA de Moscou et du Khimik de Mytichtchi, avant la création de la KHL.

Le nouveau retraité a remporté deux fois la coupe Gagarine en 2014 et 2016 avec le Metallourg, en plus de faire partie de l’équipe finaliste à deux reprises.

Mozyakin, qui a disputé quatre parties avec les Foreurs de Val-d’Or en 1998-1999, a été un choix de neuvième tour des Blue Jackets de Columbus au repêchage de la Ligue nationale de hockey (LNH) en 2002. Il n’a toutefois jamais joué au sein du circuit Bettman.

Il a également remporté la médaille d'or en 2018 en vertu d'une récolte d'un but et de quatre points en six rencontres.

