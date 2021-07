Les couples bien assortis ne se disputent jamais

J’ai toujours eu comme exemple de couple celui de mes parents qui ne se disaient jamais un mot plus haut que l’autre. Il y en avait toujours un des deux, plus souvent qu’autrement ma mère, qui refoulait son idée au profit de celle de notre père. Elle en était fière d’ailleurs et affirmait que c’était la raison qui les avait menés jusqu’à leurs noces d’or (cinquante ans de mariage) soudés ensemble.

Pas besoin de vous dire que la pression sur nous, leurs trois enfants, pour reproduire la même chose dans nos couples respectifs, était forte. Ma sœur et mon frère ont rempli le mandat tel que prévu et mes parents sont partis en étant fiers du devoir accompli auprès d’eux. Il en a été tout autrement en ce qui me concerne.

Rendue à 55 ans, je viens de rompre ma troisième union après dix ans de vie commune. J’entends ma mère qui de là-haut me répète ce qu’elle me disait de son vivant « Arrête de toujours t’obstiner avec ton chum, tu vas le faire fuir. Un homme ça a besoin d’avoir raison. »

Ben moi, j’ai jamais pu accepter de me taire pour avoir la paix. J’ai besoin d’exprimer le fond de ma pensée et d’en discuter avec l’autre. Mon tempérament bouillant ne peut se contenter d’être un « béni oui oui » pour tout et pour rien!

Mais comme je suis de nouveau célibataire, que mon frère et ma sœur, comme mes enfants d’ailleurs, s’en font pour moi, je commence à me demander si ma mère n’avait pas raison ?

Sanguine

Beaucoup d’études prétendent le contraire de ce que disait votre mère. Il semblerait que les partenaires qui ne se disputent jamais finissent par s’éloigner l’un de l’autre. Avez-vous remarqué le nombre de couples qui s’adorent et qui passent leur temps à se disputer ?

Quand on s’entend sur les objectifs de base d’une vie à deux, les nombreuses petites disputes de parcours n’ont rien de grave. À la condition, comme le disait la sexologue Jocelyne Robert dans une entrevue « ...qu’on observe une éthique de la dispute, qu’on ne lave pas son linge sale en public, qu’on accepte les points de vue de l’autre et qu’on évite les propos blessants ou insultants en présentant ses excuses si jamais on s’échappe. »

Peut-être devriez-vous analyser vos choix de conjoints passés avec plus de circonspection, pour trouver dans ceux-ci la véritable raison de vos ruptures. Chacun a également son seuil de toléranceet le vôtre est peut-être simplement plus bas.