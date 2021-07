Maripier Morin remplacée dans la troisième saison de «La faille»

La rédemption s’annonce plus difficile que prévu pour Maripier Morin. Après l’annulation, par Bell Média, de la deuxième saison de son docu-réalité Mais pourquoi?, voilà que la jeune femme sera remplacée dans le troisième volet de la série La faille, attendu sur Club illico en 2022.

En toute discrétion, Québecor Contenu a annoncé vendredi dernier, sur le site TVA Nouvelles, que son thriller La faille a été reconduit pour une troisième saison de huit épisodes, qui mettra toujours en vedette Isabel Richer et Alexandre Landry dans les rôles de la sergente-détective Céline Trudeau et de son complice Alexandre Théberge. Le tournage aura lieu en septembre.

Du même souffle, Denis Dubois, vice-président, contenus originaux chez Québecor Contenu, a mentionné qu’«à la suite de plusieurs réflexions entourant la distribution de cette nouvelle saison, et bien que le personnage de Sophie Taylor soit de retour, Québecor Contenu a pris la décision de remplacer son interprète, Maripier Morin.»

Toujours dans la deuxième saison

Maripier Morin avait pourtant repris son rôle de Sophie Taylor, la fille de la sergente-détective Trudeau, pour les tournages du deuxième chapitre de «La faille», qui a été filmé en début d’année 2021, à Québec, et que le public n’a pas encore eu la chance de voir. Maripier Morin y figurera tel qu’annoncé. «La faille 2» sera déposée sur Club illico à l’automne, tandis que la saison trois sera dévoilée quelque part en 2022.

Québecor Contenu a clairement spécifié qu’aucun commentaire supplémentaire ne sera émis quant au remplacement de Maripier Morin dans le rôle de Sophie. Le producteur de «La faille» chez Pixcom, Charles Lafortune, n’a pas non plus répondu à la demande d’entrevue de l’Agence QMI, lundi. En début d’année, Lafortune avait défendu la décision de réembaucher Maripier Morin pour «La faille 2», notamment lors d’une visite au «talk-show» La tour, à TVA, en relatant qu’il avait bien discuté avec la principale intéressée avant d’aller de l’avant.

«J’ai voulu savoir ce qui s’était passé, ce qu’elle avait entrepris comme démarche et ce qu’elle comptait faire. Tu as tout perdu dans ta vie, tu n’as plus rien. C’est quand même une sentence sociale extrême. Ultimement, on aurait pu la remplacer», avait mentionné Charles Lafortune.

Le vent tourne

Alors qu’on croyait Maripier Morin en voie de revenir sur nos écrans par la grande porte au printemps, le vent semble tourner depuis le passage de cette dernière à Tout le monde en parle, le 2 mai dernier.

À la table de Guy A. Lepage, Maripier avait demandé que soit retirée sa nomination au Gala Artis, décriée par de nombreux artistes, sous prétexte qu’elle était «tannée de diviser».

La veille, «La Presse» avait publié les témoignages de cinq personnes qui racontaient avoir subi des propos racistes, des attouchements sexuels non sollicités, des agressions physiques et autres comportements déplacés de la part de Maripier Morin, gestes qui s’ajoutaient à la dénonciation de Safia Nolin. Cette dernière accusait entre autres Maripier Morin de harcèlement sexuel, en juin 2020, sur son compte Instagram.

Quelques jours après l’entrevue controversée à Tout le monde en parle, la chaîne Z, propriété de Bell Média, débranchait le docu-réalité Mais pourquoi?, dont Maripier était la tête d’affiche, et qui devait prendre l’antenne à l’automne. Bell Média avait simplement déclaré avoir mis un terme à la production en cours, sans fournir plus d’explications.

Reste à Maripier Morin le film Arlette!, réalisé par Mariloup Wolfe, où elle campe le personnage-titre, celui d’une jeune ministre de la Culture fraîchement débarquée à l’Assemblée nationale. À ce jour, le producteur André Rouleau, de Caramel Films, a toujours maintenu fièrement sa décision de confier le rôle d’Arlette à Maripier, peu importe les critiques.

En ce qui a trait à La faille 3, plus de détails entourant la distribution seront connus dans les prochaines semaines, a-t-on précisé. Alors que l’intrigue de la deuxième saison se déroulera autour d’un meurtre commis au Château Frontenac, celle de la troisième aura comme décor les Cantons-de-l’Est.