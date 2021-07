Nouvelle maison de production pour Patrick Huard et Anik Jean

Patrick Huard et Anik Jean ont annoncé lundi la création de leur nouvelle boîte de production télé et cinéma, PaNik Fiction, en association avec la maison Attraction et le producteur Antonello Cozzolino.

PaNik Fiction a déjà deux projets en branle, des séries à grand déploiement : Mercenaire, qui s’inspirera de la vie du pilote Raymond Boulanger, dans laquelle Patrick Huard incarnera le rôle-titre, et La source, inspirée de la vie de l’ex-enquêteur devenu informateur pour les motards, Benoit Roberge.

Avec PaNik Fiction, le couple Huard-Jean compte faire sa marque avec du contenu ambitieux destiné aux marchés québécois et international, et mettant de l’avant le talent et l’expertise des créateurs d’ici.