Paris sportifs: le Canadien sera éliminé ce soir, selon les preneurs aux livres

Le Canadien de Montréal verra le Lightning de Tampa Bay soulever la coupe Stanley au Centre Bell lundi soir selon les prévisions des preneurs aux livres.

Quelques heures avant le quatrième match de la finale, la formation floridienne était établie favorite pour mettre fin aux hostilités dans le minimum possible de rencontres. Le site Mise-o-jeu établissait à 1,60 la cote pour un gain du Lightning, tandis que celle pour un triomphe du Tricolore était de 2,20. Du côté de bet99.com, Tampa était mieux considérée à +131 que ses rivaux (-154).

Par ailleurs, un dénouement en prolongation pourrait s’avérer payant pour les parieurs, peu importe le gagnant, les chiffres étant de 5,50 et de 5,75 pour les «Bolts» et le Bleu-Blanc-Rouge, respectivement, selon Mise-o-jeu. Ceux prévoyant du temps supplémentaire pourront remporter 3,10 fois leur mise s’ils ont raison. La cote pour une issue en temps réglementaire est de 1,22.

Enfin, la même plateforme croit que Brayden Point (9,00) inscrira le premier but de la soirée. Nikita Kucherov (11,00) s’avère aussi un cas fort probable à ce propos, tout comme Steven Stamkos et Cole Caufield, tous deux cotés à 12,00. Les gens espérant faire davantage d’argent pourraient tenter leur chance avec les défenseurs Mikhgail Sergachev et Ryan McDonagh dont la cote est de 30,00.

