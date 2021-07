Quoi regarder à la télé lundi?

Voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le lundi 5 juillet:

-«Le confort et l’indifférence»

Impossible d’oublier le référendum tenu en 1980, lorsque l’indépendance du Québec était sur toutes les lèvres. Ce documentaire retourne 40 ans en arrière en abordant une fois de plus la souveraineté-association et en se permettant d’employer un discours virulent.

Lundi, 12 h 30, Canal Vie.

-«Bons baisers d’Hollywood»

Meryl Streep et Shirley MacLaine tiennent le haut de l’affiche de cette comédie romantique qui suit une actrice de cinéma ayant suivi une cure de désintoxication. Elle tente de voir le bon côté de la vie alors qu’elle se voit forcée de retourner vivre chez sa mère.

Lundi, 13 h, ICI Radio-Canada Télé.

-«Ça vaut le coût»

Marie-Soleil Michon et l’équipe du magazine de consommation se penchent sur les bacs de jardinage qu’on dit «intelligents». Elles s’intéressent aussi aux gouttes pour les yeux visant à soulager la sécheresse oculaire et présentent des chèques moins dispendieux que ceux offerts dans les institutions bancaires.

Lundi, 19 h 30, Télé-Québec.

-«L’odyssée des Jeux olympiques»

Ce documentaire français retrace l’histoire de la grande compétition sportive qui rassemble les meilleurs athlètes de nombreux pays dans un lot de disciplines. Malgré tous les chamboulements qui surviennent à travers le monde, l’événement se tient debout, rassemblant inlassablement les hommes et les femmes.

Lundi, 20 h, TV5.

-«La belle tournée»

Guy Jodoin est bien lancé dans sa grande visite du Québec et de ses nombreux attraits. Pour son second arrêt, il se permet de poser les pieds en Mauricie, là où l’attendent les chanteurs Sylvain Cossette, Patrick Normand et Rosalie Ayotte, découverte à «Star Académie». L’heure est aux classiques québécois!

Lundi, 21 h, TVA.

-«Les boucardises»

En mariant science et humour, Boucar Diouf a choisi d’aborder la face cachée de la libido. Il se penche sur l’un des mystères de notre sexualité afin d’en apprendre davantage sur ce fascinant sujet qui remonte loin dans le temps, lorsque se profilait l’extinction de la race humaine.

Lundi, 22 h, ICI Explora.

-«La grande tournée»

Entre les murs des cégeps du Québec se côtoient l’inspiration et l’innovation. Des reporters se rendent dans divers établissements et prennent le pouls des activités. Au Cégep de Drummondville, les arts - tout particulièrement la danse - brillent pendant qu’au Cégep Marie-Victorin, des vidéos humoristiques facilitent l’enseignement d’un professeur.

Lundi, 23 h 30, Savoir média.