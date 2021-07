Saint-Élie-de-Caxton envahie par des criquets

Des citoyens de Saint-Élie-de-Caxton, en Mauricie, ont l’impression de vivre un nouveau confinement, cette fois-ci en raison d’une invasion de criquets.

Les terrains de plusieurs résidents ont été ravagés par les insectes.

TVA NOUVELLES/AGENCE QMI

«Il n’y a pu de gazon, plus de jardin, plus de fleurs et là, ils commencent à manger le moustiquaire», a déploré Marlyn Muise, une résidente de Saint-Élie-de-Caxton.

L’infestation de criquets, restreinte à un secteur de la municipalité pour le moment, pourrait s’aggraver dans les prochaines semaines en raison de mutations, croit une spécialiste.

Cette dernière affirme que des ailes pourraient pousser sur les criquets, leur permettant de se déplacer ailleurs dans le secteur.

Devant l’ampleur de la situation, les citoyens ont interpellé la municipalité afin de mettre fin à cette infestation.

La Ville de Saint-Élie-de-Caxton a répondu que ce dossier était du ressort du gouvernement provincial.

Du côté du bureau du député, on semble chercher vers qui se tourner.

Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs a été contacté, ainsi que le ministère de l’Environnement, mais en vain.

Le bureau du député se tourne maintenant vers le ministère de l’Agriculture pour tenter de trouver une solution.

– D’après les informations de Sébastien Houle, TVA Nouvelles