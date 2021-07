Saputo met la main sur une usine de fromage britannique

Le fromager québécois Saputo a allongé près de 40 millions $ pour mettre la main sur une nouvelle usine implantée dans le North Yorkshire, au Royaume-Uni.

La transaction, annoncée lundi, permet à Saputo d’acquérir Wensleydale Dairy Products, une fromagerie qui produit divers fromages locaux et de spécialité. Le coût d’achat est de 23 millions de livres sterling.

Cette acquisition permettra à la multinationale montréalaise de «compléter et d’élargir la gamme existante de fromages britanniques de la Société, notamment les cheddars Cathedral City et Davidstow», a expliqué l’entreprise par communiqué.

En plus d’être implantée au Royaume-Uni, Wensleydale Dairy Products, qui s’approvisionne auprès d’une quarantaine de fermes laitières, exporte ses produits un peu partout dans le monde.

Wensleydale Dairy Products abrite énormément de passion, d’attention et de tradition. Non seulement c’est une entreprise britannique bien établie qui offre des produits de haute qualité et des fromages primés, mais nos cultures d’entreprise sont aussi en parfaite harmonie», a commenté le président du conseil et chef de la direction de Saputo, Lino A. Saputo.

Cette nouvelle marque ajoutée au portefeuille de Saputo permettra à l’entreprise d’étendre encore plus son emprise sur le marché fromager britannique. Saputo est présentement le plus grand fabricant de fromage de marque du Royaume-Uni.

La transaction devrait être approuvée dans les prochaines semaines, entrevoit l’entreprise.