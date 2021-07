Sex/Life: sans grandes nuances de gris

Réservée aux adultes, la série Sex/Life remporte un immense succès sur Netflix. Un exploit sans doute attribuable aux nombreuses scènes olé olé qu’elle propose, et non au scénario cousu de fil blanc sur lequel elle s’appuie.

Rêveries érotiques

Sex/Life brosse le portrait de Billie (Sarah Shahi), une jeune mère de famille menant une vie rangée en banlieue de New York. Mais entre deux allaitements, le souvenir de Brad (Adam Demos), son ex-copain bad boy (il porte une veste de cuir, c’est donc un mauvais garçon), la rattrape sous forme de rêveries érotiques.

Avant, elle connaissait « 75 % des positions du Kamasutra » ; aujourd’hui, son banquier de mari (Mike Vogel) comble plus ou moins ses besoins. En d’autres termes, Billie se sent dépérir. On s’en rend compte d’entrée de jeu, quand son fils vient lui montrer un papillon qu’il garde prisonnier dans un bocal de verre. À voir l’empressement avec lequel l’héroïne veut « libérer » l’insecte, on comprend que l’équipe d’auteurs nous sert une métaphore des plus subtiles.

Sans finesse

C’est d’ailleurs la principale lacune de Sex/Life : le manque de finesse.

Destinée au même public qui s’est délecté de 50 Shades of Grey (50 nuances de Grey), cette adaptation du bouquin 44 Chapters About 4 Men de BB Easton varlope un nombre beaucoup trop élevé de clichés.

Résultat : on a l’impression de regarder le pendant télévisuel des romans de dépanneur, ceux dotés d’une couverture en relief sur laquelle on aperçoit un couple légèrement vêtu (décolleté plongeant pour madame, torse dénudé pour monsieur) en extase. Dommage, car une fois rendu au huitième et dernier épisode, on réalise tout le potentiel que cette histoire recélait.

Baise partout

La crise existentielle d’une nouvelle maman qui remet ses choix en question pouvait découler sur quelque chose de profond.

Or, c’est généralement un autre genre de profondeur qui vole la vedette. En début de parcours, les personnages baisent partout et constamment : l’auto, l’ascenseur, la piscine du voisin, les tunnels du métro, etc.

Le jeu de certains acteurs laisse également à désirer, mais puisqu’ils devaient défendre des textes souvent maladroits, on peut difficilement les blâmer. Tout est surligné au marqueur jaune, y compris le plaidoyer final à saveur féministe, pourtant très légitime.

Peut-être qu’une saison 2 saura explorer les véritables enjeux avec doigté.

► La série Sex/Life est offerte en français sur Netflix.