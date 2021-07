Une Québécoise dans Sex/Life

Vous avez sûrement entendu parler de Sex/Life, cette série de Netflix qui montre beaucoup de peau. Ce que vous ne savez peut-être pas, c’est qu’une actrice québécoise y tient un rôle. Son nom ? Amber Goldfarb.

• À lire aussi: Sex/Life: sans grandes nuances de gris

Jointe au téléphone, la comédienne célèbre le succès qu’obtient le drame érotico-romantique, qui cartonne au sommet des fictions les plus vues du service de vidéo sur demande depuis sa sortie, en juin.

« Ça met en lumière cette fausse notion qu’une femme, aussitôt qu’elle devient mère, n’est plus un être sexuel. Je savais que c’était un sujet qui pouvait rejoindre un grand nombre de personnes. »

Production américaine tournée à Toronto, Sex/Life relate la crise existentielle de Billie (Sarah Shahi), une mère au foyer désireuse de retrouver son passé de dévergondée. Amber Goldfarb y campe Trina, son amie/ennemie, qui l’aide à pimenter sa vie de couple d’une manière somme toute sulfureuse. « Trina se sent piégée dans son mariage, décrit l’actrice. Elle cherche une façon de recouvrer sa liberté, mais c’est compliqué ».

Sentiment de sécurité

En raison des nombreuses scènes de nudité prévues au scénario, les producteurs de Sex/Life ont retenu les services d’une « coordinatrice d’intimité » lors du tournage l’an dernier. Il s’agit d’un poste de plus en plus répandu au sein des productions américaines en raison du mouvement #metoo. Chargée de chorégraphier les séquences plus explicites, cette personne a veillé au respect des limites des acteurs durant l’aventure.

Amber Goldfarb a trouvé l’expérience concluante. « Ça met en place un système. On sait d’avance chaque scène qu’on joue. Personne n’arrive un matin en disant : “Improvisez-moi une scène de sexe !” Tout est bien planifié. »

Connaissant parfaitement les limites du carré de sable dans lequel elle pouvait jouer, Amber Goldfarb a pu s’abandonner en toute confiance. « Un coordinateur d’intimité, c’est un rôle aussi important qu’un coordinateur de cascades. On n’oserait jamais tourner une scène de combat sans coordinateur de cascades. La sécurité émotionnelle et psychologique, c’est important ».

Dans les deux langues

Sex/Life s’ajoute aux projets anglophones qui garnissent la feuille de route d’Amber Goldfarb depuis sa sortie du Canadian Film Centre de Toronto en 2012. À la télévision, elle a notamment joué dans Bellevue (CBC), Bad Blood (Citytv) et Cavendish (CBC). Elle a aussi prêté sa voix – et son corps (en capture de mouvement) – dans plus de 20 jeux vidéo, dont Assassin’s Creed.

En français, elle est apparue aux génériques de Musée Éden et de Trauma à Radio-Canada. Cet automne, elle jouera dans Les moments parfaits, une nouvelle série de Marc Robitaille (Le club Vinland) qui sera diffusée à TVA.

Ce contrat tombe à point, car Amber Goldfarb souhaite travailler davantage en français. Elle vient d’ailleurs de signer avec Eugénie Gaillard, sa première agente francophone. « J’aime beaucoup la dynamique des plateaux à Montréal. Et aujourd’hui, je sens vraiment qu’il y a plus d’ouverture pour quelqu’un comme moi, avec un petit accent anglais. On sent un désir de représenter la diversité montréalaise. »