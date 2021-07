Verdun: de l’animation au stationnement Ethel

Les passants venus déambuler sur la rue Wellington, piétonne pour l’été, pourront bientôt profiter d’animation au stationnement Ethel, situé au cœur de l’artère commerciale.

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, a annoncé à ce propos que les deux derniers étages du stationnement municipal seraient prêtés gratuitement, jusqu’à la fin de l’automne, à la Société de développement commercial (SDC) Wellington.

«Ce stationnement est intéressant, il a une vue absolument magnifique sur le centre-ville de Montréal, et il y a déjà eu des activités d’organisées là-bas. C’est un lieu unique», a souligné Mme Plante.

Photo Agence QMI, Félix Lacerte-Gauthier

La Ville investira également un montant de 4 millions $ d’ici 2023 pour la réfection de l’immeuble du stationnement et sa mise aux normes.

«Éventuellement, on aimerait ça avoir un projet pérenne sur ce stationnement, mais on ne va pas attendre», a révélé Mme Plante.

Pour l’instant, aucune animation précise n’est encore annoncée à l’emplacement.

«La programmation sera annoncée au compte-goutte, si animation il y a», a annoncé Billy Walsh, directeur de la SDC, qui a ajouté espérer que le contexte sanitaire permettra d’organiser davantage d’activité à l’été 2022.