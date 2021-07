500$ d’amende pour avoir menacé de mort Legault et Arruda

Un citoyen qui a menacé de « liquider » le premier ministre et le directeur de la santé publique, en proposant « d’entrer en guerre avec le gouvernement » advenant un reconfinement, a reçu une amende de 500 $.

« Je m’étonne, a dit le juge Mario Tremblay, 500 $ pour menacer le premier ministre et le directeur de la santé publique, je ne trouve pas ça beaucoup ». C’est pourtant la peine qu’il a rendue contre Dale Tendland, à la suite de la proposition de la Couronne.

Menaces de mort

Le 7 juillet 2020, Tendland avait d’abord été arrêté après avoir commis une voie de fait contre un employé qui exigeait que les mesures sanitaires soient respectées dans un commerce de Charlesbourg. En fouillant son cellulaire, les policiers ont cependant découvert des menaces de mort sur sa page Facebook où il menaçait de liquider le Dr Arruda et le premier ministre Legault.

Devant le juge, l’homme de 36 ans a admis avoir écrit les menaces, mais a indiqué qu’il avait retiré la publication rapidement et que c’était un « adon » si les policiers ont retrouvé celle-ci. Il a aussi fait valoir qu’il vivait à l’été 2020 une période difficile avec la perte de son emploi et une séparation, en plus de vivre une dépression.

Déjà condamné à une amende de 1200 $ pour la voie de fait contre l’employé du commerce, il a reçu une peine de 500 $ plus une probation de 18 mois pour ses menaces. Il ne pourra pas se trouver à moins de 500 m de l’Assemblée nationale pendant cette période.