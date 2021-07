THIBEAULT, Sylvia



À Montréal, est décédée Madame Sylvia Thibeault, le 25 juin 2021 à l'âge de 70 ans.Elle laisse dans le deuil son conjoint des 43 dernières années, Rolland Lacoursière ainsi que ses soeurs et frères, son oncle Émilien Thibeault et plusieurs amis.La famille remercie les employés du département des soins intensifs de l'hôpital Jean-Talon pour les soins prodigués et le support apporté dans cette dure épreuve.