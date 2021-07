Cirque Alfonse: une soirée à la ferme

Rien n’est jamais comme on l’avait imaginé quand on va voir un spectacle du Cirque Alfonse. Avec cette cinquième création, intitulée Animal: histoire de ferme, présentée jusqu’au 11 juillet à la TOHU dans le cadre du festival Montréal Complètement Cirque, on plonge dans un univers agrico-industriel peuplé de toutes sortes d’animaux de ferme. L’humour et l’autodérision sont toujours au programme, avec une trame sonore trad, soul et funk des plus emballantes.

Le Cirque Alfonse, c’est une histoire de famille tissée serrée. Ce lien authentique et unique se ressent dans la production. Le grand-père, Alain Carabinier, a repris du service et on jubile à le voir s’amuser comme un enfant sur son tracteur à pédales. Même lorsqu’il monte sur un mât de 15 pieds, posé sur les épaules de son fils, la joie de faire encore partie du spectacle transparaît. Espèce de fil conducteur à tous les numéros, sa présence rassure tout au long du spectacle.

Comme toujours avec Alfonse, tous les éléments du quotidien peuvent devenir un agrès pour une jonglerie ou une acrobatie. On va ainsi voir jongler avec des faux-poulets en plastique, des seaux de maïs, des fourches, mais aussi des toupins, ces grosses cloches à vaches utilisées durant les transhumances. Un numéro tout en douceur et en élégance.

Du rêve à profusion

On ne va pas voir un spectacle du Cirque Alfonse pour être forcément impressionné par des performances époustouflantes, On y va surtout pour l'invitation au rêve et à l’imaginaire qu’il provoque en nous. Le numéro de l’oeuf sur la bascule en est un bon exemple. Grâce à leur espièglerie et leur générosité, on suit les artistes dans toutes leurs facéties.

Certes, le numéro d’acrobatie aérienne féminine sur des bidons de lait est impressionnant, tout comme celui de bascule coréenne avec les gars. Les numéros de main à main mixte dans les brouettes sont aussi intéressants.

Mais on retiendra surtout celui mettant en scène un taureau mécanique, comme dans un rodéo. Jonathan Casaubon fait preuve d’une agilité exceptionnelle sur ce type d’instrument assez peu utilisé dans les spectacles de cirque et qui, portant, offre un défi vertigineux.

Musique originale

Dans ce spectacle, encore plus que dans les précédents, la musique est prépondérante. L’ouverture est digne d’un concert de musique et tous les numéros sont accompagnés de chansons empruntant aux styles trad et soul qui s’accordent parfaitement à la thématique. Plusieurs intermèdes uniquement chantés s’intègrent dans la soirée, histoire de laisser souffler les artistes entre deux numéros.

Mêlant cirque, danse, théâtre et humour, le Cirque Alfonse réussit encore une fois son pari d’éveiller l’imaginaire enfantin des spectateurs, sans se prendre au sérieux.